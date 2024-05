A- A+

GREVE Ato unificado de professores e técnicos federais em greve leva atividades culturais ao Marco Zero Ação foi idealizada para se aproximar da sociedade civil, explicando as reivindicações da classe

Na tarde deste domingo (5), professores e técnicos federais em greve se reuniram na Praça do Marco Zero para um ato que uniu atividades culturais com a reivindicação dos direitos das categorias. Convocado pela Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco (Adufepe), junto com demais sindicatos das universidades e institutos federais, o evento contou com aulas públicas, barqueata e atividades culturais diversas que tinham objetivo de esclarecer a sociedade sobre a greve dos profissionais das Instituições Federais de Ensino Técnico e Superior (Ifes) no Estado.

A iniciativa foi a primeira, desde o começo oficial da greve em abril, que trouxe o movimento para às ruas. De acordo com Teresa Lopes, presidente da Adufepe, o momento foi especialmente pensado para abrir o diálogo com a sociedade.

“Queremos esclarecer as nossas reivindicações e nossas pautas, para que as pessoas entendam e compreendam que essa é uma luta que beneficia toda a sociedade, não é só uma questão do professor”, destacou.

Ao lado dos professores, estudantes das universidades também estavam presentes com faixas, cartazes e atividades de panfletagem. Marjory Williams, aluno de Farmácia, estava acompanhado de amigos e ressaltou a importância do apoio entre estudantes e professores durante o momento de greve.

Professores e técnicos federais se reuniram para debater com sociedade sobre greve. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

“A greve é importante não só para poder fortalecer as categorias dos docentes e técnicos das Universidades Federais, mas também para conseguir conquistar mais infraestrutura e melhores condições para as Universidades como um todo. Então, os estudantes acabam precisando se somar nesse processo para que outras pessoas que não entendem a importância da greve consigam apoiar e participar”, relatou.

Ainda que a paralisação das aulas afete o andamento do curso de todos os estudantes, segundo Teresa Lopes, a colaboração entre o corpo docente e os estudantes tem sido um pilar importante para que a greve ganhe força.

“A gente convoca sempre os estudantes nas nossas assembleias, eles fazem parte porque é uma parte importante dessa nossa luta que também é pela melhoria e qualidade de permanência do estudante no campus”, explicou a presidente da Adufepe.

Além da Adufepe, organizaram também o ato a Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco (Aduferpe), os Sindicatos dos Servidores Técnico-Administrativos da UFPE e da UFRPE (Sintufepe), o Sindicato dos Servidores dos Institutos Federais de Pernambuco (Sindisifpe).

Manifestação aconteceu na Praça do Marco Zero. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco.

Atividades culturais

Para chamar atenção do público que passou pelo Marco Zero no domingo à tarde, o movimento contou com uma série de atividades culturais que envolveram a interação entre público e manifestantes.

Barcos circularam com faixas em apoio ao movimento grevista. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

Dez barcos da Colônia de Pescadores de Brasília Teimosa (Z-1) navegaram entre o Marco Zero e Armazém 14, cada um deles com faixas alusivas à paralisação.

Além da barqueata, a programação incluiu apresentação de maracatu, esquete teatral, com foco na temática da valorização da educação pública, e aulas públicas sobre temáticas diversas lecionadas pelos professores em greve.



