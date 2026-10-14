Ator britânico Russell Brand, descrito como "predador sexual" em julgamento por estupro
Os fatos que lhe são imputados teriam ocorrido entre 1999 e 2009, quando Brand era uma estrela da televisão britânica
Russell Brand agiu como "um predador sexual", um "manipulador" e um homem "implacável", afirmou nesta quarta-feira (14) a promotora no julgamento em Londres contra o ator britânico, agora um influente ativista antissistema nas redes sociais, acusado por seis mulheres de estupro e agressões sexuais.
Os fatos que lhe são imputados teriam ocorrido entre 1999 e 2009, quando Brand era uma estrela da televisão britânica, conhecido por seu humor provocador e frequentemente obsceno.
Este homem, de 51 anos, que conta com milhões de seguidores nas redes sociais, nega as acusações.
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Russell Brand, que agora se apresenta como um fervoroso defensor da fé cristã, afirmou, ao chegar ao tribunal, estar "preocupado".
"Mas mantenho a esperança de que este processo termine com um resultado positivo para todas as pessoas envolvidas. É isso que peço em minhas orações", acrescentou.
A promotora Riel Karmy-Jones, que abriu a audiência de um julgamento previsto para durar até dezembro, descreveu Russell Brand como "implacável, calculista e manipulador".
"Ele era um predador sexual", declarou, acrescentando que ele usava as mulheres para satisfazer seu "enorme apetite sexual".
O ex-ator está sendo julgado por três acusações de estupro, três de agressão sexual e uma de atentado ao pudor. Os fatos ocorreram em um quarto de hotel, em locais de trabalho, nos banheiros de um bar e na residência do acusado, detalhou a promotora.