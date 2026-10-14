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FAMOSOS Ator britânico Russell Brand, descrito como "predador sexual" em julgamento por estupro Os fatos que lhe são imputados teriam ocorrido entre 1999 e 2009, quando Brand era uma estrela da televisão britânica

Russell Brand agiu como "um predador sexual", um "manipulador" e um homem "implacável", afirmou nesta quarta-feira (14) a promotora no julgamento em Londres contra o ator britânico, agora um influente ativista antissistema nas redes sociais, acusado por seis mulheres de estupro e agressões sexuais.

Os fatos que lhe são imputados teriam ocorrido entre 1999 e 2009, quando Brand era uma estrela da televisão britânica, conhecido por seu humor provocador e frequentemente obsceno.

Este homem, de 51 anos, que conta com milhões de seguidores nas redes sociais, nega as acusações.

Russell Brand, que agora se apresenta como um fervoroso defensor da fé cristã, afirmou, ao chegar ao tribunal, estar "preocupado".

"Mas mantenho a esperança de que este processo termine com um resultado positivo para todas as pessoas envolvidas. É isso que peço em minhas orações", acrescentou.

A promotora Riel Karmy-Jones, que abriu a audiência de um julgamento previsto para durar até dezembro, descreveu Russell Brand como "implacável, calculista e manipulador".

"Ele era um predador sexual", declarou, acrescentando que ele usava as mulheres para satisfazer seu "enorme apetite sexual".

O ex-ator está sendo julgado por três acusações de estupro, três de agressão sexual e uma de atentado ao pudor. Os fatos ocorreram em um quarto de hotel, em locais de trabalho, nos banheiros de um bar e na residência do acusado, detalhou a promotora.

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