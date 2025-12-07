Dom, 07 de Dezembro

MAL SÚBITO

Ator de 25 anos morre durante a estreia do musical "Aladdin" em teatro de São Paulo

Vitor Eduardo Dumont Ferreira chegou a ser socorrido pelo Samu, mas a morte foi constatada no local

Ator Vitor Eduardo Dumont Ferreira, de 25 anos, morreu durante apresentação do musical AladdinAtor Vitor Eduardo Dumont Ferreira, de 25 anos, morreu durante apresentação do musical Aladdin - Foto: Divulgação/Clayds Zwing

Vitor Eduardo Dumont Ferreira, ator de 25 anos, sofreu um mal súbito e morreu durante a apresentação de estreia do musical Aladdin no Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, na noite de sábado, 6.

A montagem do espetáculo era da escola Clayds Zwing, que lamentou nas redes sociais:

"Hoje nos despedimos de Vitor Eduardo Dumont Ferreira, o nosso querido Vitor Dumont, 25 anos, nascido em São Paulo, era artista por essência, talento e luz por vocação. Ator, bailarino e cantor de teatro musical, Vitor carregava no corpo e na voz uma energia que atravessava qualquer plateia."

"Um mal súbito interrompeu sua vida enquanto era aplaudido, fazendo a plateia sorrir. Vitor partiu fazendo o que amava, no lugar onde sempre pertenceu: o palco. Sua presença, seu talento e sua generosidade artística deixam uma marca que não se apaga", informou ainda a publicação.

O coreógrafo Francisco Ribeiro relatou nas redes sociais que Vitor desmaiou no palco faltando 20 minutos para o fim da apresentação. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu, mas a morte foi constatada no local. A causa ainda não foi divulgada.

 

