MANIFESTAÇÕES Atos contra feminicídio e violência de gênero ocorrem em PE e resto do Brasil neste domingo (7) No Recife, a concentração será na Rua da Aurora, em frente ao Ginásio Pernambucano, no bairro da Boa Vista, no centro, a partir das 14h

Pessoas de todo o Brasil vão às ruas neste domingo (7) em resposta à onda de feminicídios e crimes de violência de gênero em todos os estados do país.

Em Pernambuco, a história não é diferente, e o Recife terá manifestação na Rua da Aurora, em frente ao Ginásio Pernambucano, no bairro da Boa Vista, no centro. A concentração começa a partir das 14h.

Os atos estão sendo organizados pelo Levante Mulheres Vivas, com mobilizações confirmadas em todo o país. Por meio de nota, o grupo destacou a importância em movimentar a população para fazer cobranças ao poder público contra crimes de violência de gênero diante dos dados alarmantes e recentes casos que ganharam forte repercussão pela brutalidade contra mulheres.

"A mobilização acontece diante de um cenário que já configura emergência nacional: dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) mostram que, somente em 2025, o Brasil ultrapassou mil vítimas de feminicídio — são quatro mulheres assassinadas por dia", destacou o movimento.

Há, ainda, um forte apelo para que homens - que historicamente representam a maior parte dos agressores - compareçam às manifestações. Essa é uma tentativa de conscientização e tomada de responsabilidade para que essa realidade tão dura, de fato, mude não apenas com palavras, mas com atitudes.

Para a educadora do Instituto SOS Corpo e integrante do Comitê Político Nacional da Campanha Levante Feminista, Analba Brazão, enfrentar essa realidade é uma tarefa que envolve todas as pessoas, e também o Estado. Ela reforça que o combate à violência contra as mulheres é uma responsabilidade coletiva, que deve ser assumida por todos.

"Os homens precisam assumir o compromisso real com essa luta. Precisa se aliar, precisa estar ativo, precisa ser consciente, precisa estar consciente desse machismo que está impregnado em casa, no trabalho, nas ruas e nas próprias conversas entre os homens. Precisam parar de achar que é uma besteira, de achar que é isso mesmo", alertou.

Ao comentar a importância de ações públicas e mobilizações sociais nesse enfrentamento, ela destacou também a importância do movimento do próximo domingo. "É muito importante que toda a sociedade brasileira se dê conta de que precisamos parar com essa epidemia de feminicídios no Brasil. Não é simples dizer que, no país, a cada dia, quatro mulheres são assassinadas. E esses números podem ser ainda maiores, porque são apenas os dados que chegam, acreditamos que muitos casos não são visibilizados”, disse.

Pernambuco é um dos estados com mais casos de violência contra a mulher no país. Em 2024, a Central de Atendimento à Mulher fez 31.030 atendimentos a pernambucanas, um aumento de 40,6% com relação ao ano anterior. Os dados são da Secretaria de Comunicação Social do governo federal.

Houve, ainda, um aumento de 16,3% no número de denúncias, passando de 3.963 em 2023 para 4.609 em 2024. Desses, 4.087 foram recebidas por telefone e 424, por WhatsApp.



Casos de grande repercussão

Da última semana para cá, vários casos de violência de gênero ganharam forte repercussão no país. Em São Paulo, uma mulher de 31 anos que foi atropelada e arrastada por cerca de 1 quilômetro, na manhã do último sábado (29/11). A vítima foi identificada como Taynara Souza Santos, mãe de duas crianças.



Em Pernambuco, mais um caso de feminicídio comoveu e causou revolta na população. Uma mãe e seus quatro filhos foram presos dentro de casa e mortos em um incêndio, na comunicade Icauã, na Zona Oeste do Recife, também no sábado (29). O pai das crianças foi preso em flagrante suspeito de atear fogo na residência.



Segundo relatos de vizinhos e familiares, a vítima convivia com diversos episódios de violência, agressões e ameaças.



Como denunciar casos de violência

Os dados apenas mostrados apenas atestam uma realidade muito mais profunda de situações de violências vividas por mulheres dia após dia.

Para denúncias, a vítima pode fazer a ligação gratuita (ligue 180) de qualquer lugar do Brasil, 24 horas, todos os dias da semana (inclusive finais de semana e feriados).

Em casos de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar, por meio do telefone 190.

Veja onde serão os atos neste domingo (7):

Recife (PE): 14h, na Rua da Aurora, em frente ao Ginásio Pernambucano

Brasília (DF): 10h, Feira da Torre de TV

São Paulo (SP): 14h, vão do Masp

Rio de Janeiro (RJ): 12h, Posto 5 – Copacabana

Curitiba (PR): 10h, Praça João Cândido – Largo da Ordem

Cuiabá (MT): 14h, Praça Santos Dumond

Campo Grande (MS): 13h, em frente ao Aquário do Pantanal

Manaus (AM): 17h, Largo São Sebastião

Parnaíba (PI): 16h, em frente ao Parnaíba Shopping

Belo Horizonte (MG): 11h, Praça Raul Soares

Porto Alegre (RS): 17h, Praça da Matriz

São José dos Campos (SP): 15h, Largo São Benedito

Salvador (BA): 10h, Barra (do Cristo ao Farol)

São Luís (MA): 9h, Praça da Igreja do Carmos (Feirinha)

Belém (PA): 8h, Boulevard Gastronomia

Teresina (PI): 17h, Praça Pedro II

Roraima (RR) – 16:30h, Assembleia Legislativa

