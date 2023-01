A- A+

pirataria Atos de pirataria atingem nível mais baixo no mundo em 14 anos Foram registrados 300 atos de pirataria e roubo em 2022, sendo o nível mais baixo desde que as estatísticas foram estabelecidas pela primeira vez, em 2008

Atos de pirataria em todo mundo caíram até seu nível mais baixo no ano passado desde que as estatísticas foram estabelecidas pela primeira vez, em 2008 — disse um órgão de segurança marítima nesta segunda-feira (9).

O Centro de Advertência e Cooperação de Informação Marítima (MICA, na sigla em inglês) informou que foram registrados 300 atos de pirataria e roubo em 2022.

Sua sucursal com sede na França, o Escritório Marítimo Internacional (IMB, também na sigla em inglês), já havia anunciado em seu relatório trimestral de outubro que os atos criminosos estavam em seu nível mais baixo desde 1992.

No Golfo da Guiné, ao longo da costa oeste da África, um ponto importante de pirataria, apenas três navios foram atacados no ano passado, em comparação com 26 ataques em 2019, detalhou o MICA.

Na mesma área, o número de sequestros diminuiu nos últimos dois anos, após chegar a 146 em 2019.

“Nunca esteve tão baixo”, disse à AFP o comandante Eric Jaslin, embora tenha alertado que “nunca se sabe o que o amanhã pode trazer em termos de pirataria”.

“Aconselhamos que se mantenha a precaução”, completou.

Muitos ex-piratas se voltaram para outras atividades, como o refino ilegal de petróleo, ou o transporte de petróleo bruto roubado, afirmou Katja Lindskov Jacobsen, pesquisadora da Universidade de Copenhague, citada no relatório.

Os roubos em águas territoriais — diferentemente da pirataria, que se define como a que ocorre em alto-mar — continuam em um alto nível, inclusive aumentando, nos estreitos de Malaca e Singapura, acrescenta Katja.

Tráfico de drogas e armas, contrabando e conflitos armados no mar também continuam apresentando perigos para a navegação, enfatizou Jaslin.

O centro MICA foi criado em 2016 para identificar e analisar situações e incidentes que afetam a navegação marítima em todo mundo e para advertir tripulações e armadores sobre perigos iminentes.

Veja também

pandemia Quase 90% dos habitantes de província chinesa tiveram Covid-19