A- A+

FELIZ 2024 Réveillon no Recife: saiba tudo sobre atrações, trânsito, ônibus, segurança e o que pode levar Capital pernambucana celebra a chegada do novo ano com três dias de festa, um formato inédito

Com uma expectativa de reunir 350 mil pessoas e movimentar a cadeia turística, o Recife celebra, a partir desta sexta-feira (29), o Réveillon com uma programação que inclui três dias de festa, quatro palcos, queima de fogos em sete pontos da cidade, show de drones e esquemas especiais de trânsito, ônibus e segurança.

Intitulado "Virada Recife 2024", o festival reúne nomes locais e nacionais da música em uma programação que irá se estender até as primeiras horas da segunda-feira (1º), primeiro dia do novo ano.

Entre as atrações do Polo Pina, o principal da festa, Ivete Sangalo, João Gomes, Nattan, Priscila Senna, Raphaela Santos, Felipe Amorim, Mari Fernandez, Conde, Xand Avião e mais. O show da hora da virada será de Alceu Valença. No Pina, o palco tem 700 metros quadrados de área e dois grandes telões com um total de 400 metros quadrados de LED.

Os outros polos ficam na Avenida Pernambuco, no Ibura, na Zona Sul do Recife; na rua Nova Verona, na Lagoa do Araçá, também na Zona Sul; e na rua Morro da Conceição, no Morro da Conceição, na Zona Norte.

O Portal Folha de Pernambuco preparou um guia especial para você se programar para a festa. Abaixo, confira programaçã nos quatro polos e demais destaques.

Programação do Polo Pina - Orla

João Gomes, Priscila, Nattan, Ivete e Alceu são algumas das atrações da virada no Recife (Foto: Divulgação)

Sexta-feira (29)

19h30 - Maestro Spok

21h - Rafaela Santos

22h30 - João Gomes

0h30 - Xand Avião

2h30 - Letícia Bastos

Sábado (30)

19h - Nena Queiroga

20h30 - Priscila Senna

22h - Nattan

0h - Ivete Sangalo

2h15 - Geraldinho Lins

Domingo (31)

19h30 - André Rio

21h20 - Mari Fernandez

23h30 - Alceu Valença

1h30 - Felipe Amorim

3h20 - Conde

Programação do Polo Lagoa do Araçá - Rua Nova Verona

Sexta-feira (29)

18h30 - Allan di Boa

20h - Nonô Germano

21h30 - Adilson Ramos

23h - Clara Sobral

0h30 - Nando Cordel

DJ John Johnis nos intervalos



Sábado (30)

18h30 - Gabi do Carmo

20h - Martins

21h30 - Isadora Melo

23h - Almério

0h30 - Fundo de Quintal

DJ Pepe Jordão nos intervalos



Domingo (31)

19h - Myllena

20h30 - Bia Villa Chan

22h - Ed Carlos

23h30 - Rafa Lira

1h - Lekinho Campos

DJ Pepe Jordão nos intervalos

Programação do Polo Ibura - Avenida Pernambuco

Sexta-feira (29)

18h30 - Helton Lima

20h - Anderson Neiff

21h30 - Marron Brasileiro

23h - Michelle Melo

0h30 - Banda Sentimentos

DJ Vibra nos intervalos



Sábado (30)

18h30 - Luiza Ketilyn

20h - Sassarico

21h30 - MC Elvis

23h - Valquíria Santana

0h30 - MC Tocha

DJ Vibra nos intervalos

Domingo (31)

19h - Roginho

20h30 - JP Gomes

22h - Samba pernambucano: Belo Xis, Ramos Silva e Wellingthon do Pandeiro

23h30 - Sem Compromisso

1h - Banda Kitara

DJ Vibra nos intervalos

Programação do Polo Morro da Conceição - Rua Morro da Conceição

Sexta-feira (29)

18h30 - Gustavo Travassos

20h - MC Tróia

21h30 - Clube do Samba – Karynna Spinelli

23h - João do Morro

0h30 - Molejo

DJ Babilônia nos intervalos



Sábado (30)

18h30 - Manoel Neto

20h - Gerlane Lops e Luiza Pérola

21h30 - Almir Rouche

23h - Sheldon

0h30 - Tayara Andreza

DJ Babilônia nos intervalos



Domingo (31)

19h - Lucas dos Prazeres

20h30 - Danielzinho

22h - Dayanne

23h30 - Allex Junior

1h - Bateu a Química

DJ Babilônia nos intervalos

Queima de fogos: sete pontos e sincronia por satélite

A chegada de 2024 será iluminada com queima de fogos de artifício em sete pontos do Recife. A prefeitura promete promover um "grande balé no céu" da capital pernambucana. Este ano, o espetáculo de cores, brilho e diferentes formatos terá como temática "Recife é Pra Ficar".

A novidade deste ano é a inclusão de polos no Parque das Graças e na rua da Aurora, que se juntam aos tradicionais polos Pina e Acaiaca, em Boa Viagem, na orla da Zona Sul. Também haverá espetáculo pirotécnico nos polos descentralizados do Ibura, Lagoa do Araçá e Morro da Conceição. No Pina e no Acaiaca, o espetáculo terá duração de 15 minutos.

As queimas em todos os pontos serão controladas de forma remota, via satélite. Esse sistema vai permitir a sincronia do show em todos os polos, seja no mar ou em terra. A expectativa é de 400 a 800 disparos de fogos por minuto.

Em todos os polos, os fogos não terão estampido, de acordo com a legislação vigente na cidade.

Réveillon no Recife (Foto: Marcos Pastich/PCR)

As apresentações no Pina e em Boa Viagem também serão acompanhadas por um jogo de luzes, com raio laser, que será projetado a partir das balsas no polo praia. Cada uma delas contará com uma haste, medindo 15 metros de altura, de onde também serão disparados artefatos pirotécnicos com design especial, acrescentando encanto e emoção ao show, segundo a prefeitura.

Na rua da Aurora e nas Graças, o céu ainda será pintado com exibição de fogos com efeito de cometa colorido. No último ponto, inclusive, está planejada a exibição de uma projeção de laser no manguezal.

"O show de fogos é uma das tradições mais populares no mundo para marcar e celebrar a chegada do ano novo. Os recifenses e os turistas que escolheram a nossa cidade para passar o Réveillon vão se surpreender com o espetáculo. Será uma linda exibição de efeitos visuais que vai abrilhantar o céu na praia e nos bairros”, destacou o secretário de Turismo e Lazer, Antonio Coelho.

Show descentralizado

Além da praia, o espetáculo pirotécnico também poderá ser conferido nos outros três polos da festa da virada. A Prefeitura do Recife organizou para que o Ibura, a Lagoa do Araçá e o Morro da Conceição também estejam prontos para receber a festa e começar um novo ano com o céu iluminado. Nesses polos, a exibição está planejada para durar cinco minutos.



No Ibura, a queima de fogos vai acontecer nas proximidades da Escola Municipal Carlucio Castanha, na Avenida Pernambuco S/N; já na Lagoa do Araçá, a festa poderá ser assistida no Píer do Araçá, na Rua Engenheiro B. Cavalcanti, 630. Quem estiver na Zona Norte, o show de cores no Morro da Conceição vai ocorrer na rua do Morro da Conceição, s/n.

Show de drones no Pina

A Virada Recife 2024, na Orla do Pina, Zona Sul da cidade, chega com uma grande novidade. Na sexta-feira (29), primeiro dia das festividades de Ano-novo, foi montado um show especial de drones para o público, com um espetáculo de luzes e sincronização.

Segundo a organização, os drones estão programados para fazer a decolagem na faixa de areia da Praia do Pina, por volta das 22h20, logo após a apresentação da cantora Letícia Bastos. Durante cerca de 10 minutos, o céu deverá ser iluminado com imagens que valorizam a cultura da capital.

Ao todo, a exibição conta com 100 drones de alta luminosidade em full led RGB. Os equipamentos estão programados para formar uma sequência de imagens, a 120 metros de altura e com até 200 metros lineares. Vale lembrar que um espetáculo semelhante foi montado para as festas de Natal no Bairro do Recife, área central da capital, no dia 10 de dezembro, com a iluminação de imagens natalinas para o público.

Ônibus terão reforço na frota

Vai aos polos de Réveillon na Região Metropolitana do Recife (RMR)? O Grande Recife Consórcio de Transporte preparou um esquema especial com reforço de frota de domingo (31) a segunda-feira (1º). Segundo o consórcio, linhas que fazem o percurso aos principais pontos das festas nos municípios.

Nas linhas bacurau, haverá acréscimo de 87 veículos e, nas convencionais, o incremento será de 43 ônibus e 449 viagens.

Por causa da festa no Pina, haverá modificações no trânsito e algumas linhas precisarão ter seus itinerários desviados nos dias 29, 30 e 31 entre 16h e 8h do dia seguinte. As mudanças serão principalmente no acesso e na saída dos ônibus da comunidade de Brasília Teimosa.

Serão realizados os seguintes desvios de itinerários:

014 Brasília (Conde da Boa Vista)

018 Brasília Teimosa

Sentido Brasília Teimosa / Pina (saída)

Itinerário normal: Av. Brasília Formosa (terminal), Rua Dagoberto Pires, Rua Arabaiana, Rua Delfin, Rua Francisco Valpassos, Rua Comendador Morais, Av. Antônio de Goes...

Desvio: Av. Brasília Formosa (terminal), Rua Dagoberto Passos, Rua Arabaiana, Rua Delfin, Rua das Oficinas, Rua Ivonete Ferreira, Rua José Mariano Filho, Av. Antônio de Góes...



Sentido Pina / Brasília Teimosa (acesso)

Itinerário normal:...Av. Herculano Bandeira, Av. Boa Viagem, Rua Comendador Morais, Rua Dagoberto Pires.

Desvio: Av. Herculano Bandeira, giro à esquerda na Av. Conselheiro Aguiar, giro à direita no "contra fluxo" da pista norte da Av. Antônio de Góes, giro à esquerda na Rua Eduardo Jorge (por trás do JCPM), Rua Comendador Morais, Rua Dagoberto Pires.

118 Prazeres / Boa Viagem



Sentido Pina / Brasília Teimosa (acesso)



Itinerário normal: Av. Conselheiro Aguiar, Av. Herculano Bandeira, Av. Boa Viagem, Rua Comendador Morais, Rua Dagoberto Pires.

Desvio: Av. Conselheiro Aguiar, giro à direita no "contra fluxo" da pista norte da Av. Antônio de Góes, giro à esquerda na Rua Eduardo Jorge (por trás do JCPM), Rua Comendador Morais, Rua Dagoberto Pires.

Obs: no sentido Brasília Teimosa / Pina (saída), não haverá alteração de itinerário desta linha 118.

Expressos sairão dos shoppings RioMar e Tacaruna

Para quem pretende curtir os shows e a virada do ano na orla do Pina, na Zona Sul do Recife, o Grande Recife irá oferecer opção extra de transporte para a festa. Nos dias 29, 30 e 31, serão disponibilizadas duas linhas de ônibus em formato expresso com saídas nos shoppings RioMar, no Pina, e Tacaruna, no bairro de Santo Amaro, em direção ao polo instalado na praia do Pina.

O expresso RioMar/Pina irá custar R$ 12 e o Tacaruna/Pina, R$ 15. A tarifa garante ida e volta e será vendida antecipadamente nos dois centros de compras. O Grande Recife lembra que, por se tratar de um serviço especial, não haverá descontos ou gratuidades na tarifa.

O Expresso Réveillon do RioMar irá oferecer o serviço entre 18h e 4h10 dos dias 29, 30, 31 e 1º de janeiro. As saídas serão da área externa do shopping, nas proximidades da Diagmax, e embarque/ desembarque no final da avenida Herculano Bandeira, na altura da Padaria Diplomata. Serão três coletivos, com intervalo médio de 15 minutos entre as corridas. Os usuários do transfer que deixarem o veículo no estacionamento do RioMar pagarão a tarifa de R$ 11,50, com estadia de 24 horas.



O serviço do Tacaruna funcionará nos dias 29, 30 e 31 de dezembro, a partir das 18h. O ponto de partida será o estacionamento E1 do Edifício Garagem, próximo ao Hub do iFood.

Os expressos contarão com três coletivos à disposição do público saindo com um tempo médio de 15 minutos entre uma viagem e outra. Os ônibus deixarão o público no final da Avenida Herculano Bandeira, nas proximidades da Padaria Diplomata.

Trânsito: av. Boa Viagem terá trecho bloqueado

Um esquema de trânsito especial foi preparado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) para garantir a segurança viária no entorno do Polo Pina, na Zona Sul da capital pernambucana.

A partir das 14h da sexta-feira (29), o trecho da avenida Boa Viagem entre a rua Pereira Costa e as imediações do JCPM Trade Center será fechado para a circulação de veículos. A via ficará bloqueada sempre entre 14h e 6h do dia seguinte nos três dias de festa — 29, 30 e 31 de dezembro.

Durante o período, os condutores que vêm pela avenida Boa Viagem deverão girar à esquerda na rua Pereira Costa, depois à direita na avenida Conselheiro Aguiar para seguir no sentido Centro.

No trecho entre a rua Pereira da Costa e a avenida Antônio de Góes, será proibido parar e estacionar durante o período de interdição. O perímetro também engloba as ruas Capitão Rebelinho, Eduardo Jorge e Comendador Moraes, além da avenida Conselheiro Aguiar, e também estará fechado para estacionamento.

Haverá desvio na avenida Herculano Bandeira para a avenida Domingos Ferreira. Já a rua Capitão Rebelinho, nas proximidades da Herculano Bandeira, ficará disponível exclusivamente para acesso de moradores da região e serviços de utilidade pública.

Esquema de segurança

A Operação Réveillon 2024 da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) une o trabalho integrado de Corpo de Bombeiros e Polícias Civil, Militar e Científica para fornecer segurança ao público que vai passar a virada de ano em um dos polos oferecidos pelas prefeituras do Recife e de Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista.



No total, vão ser lançados, de 29 a 31 de dezembro, mais 2.864 agentes, além do contingente ordinário da SDS. Serão empregados na operação:

- 2.081 policiais militares;

- 82 policiais civis;

- 588 agentes do Corpo de Bombeiros;

- 98 policiais científicos;

- 15 agentes da Defesa Civil.

Durante o evento, a população vai poder contar com estrutura integrada para mitigação de riscos com revistas feitas por seguranças privados, sob supervisão da Polícia Militar e da SDS. Também serão instalados centros de operações integradas no Recife e em Jaboatão, com 22 câmeras integradas da prefeitura e outras 14 câmeras da Plataforma de Observação Elevada da SDS (POE).

No quesito de soluções tecnológicas, a secretaria fará uso de drones de segurança, Delegacia Móvel e pela internet, além de consulta integrada e quatro helicópteros. O controle de acesso será feito por disciplinadores e revista com seguranças privados, sob supervisão da PMPE e da SDS, além de policiamento ostensivo reforçado, integração e estrutura multidisciplinar, apoio médico e trânsito.

A Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) irá lançar um efetivo de 1.150 agentes nos quatro polos ao longo dos três dias. Nos locais, os agentes irão auxiliar e orientar a população acerca de locais de serviços de táxi, ônibus e atendimentos médicos, além apoiar as ações da Secretaria Executiva de Controle Urbano acerca de itens permitidos e proibidos nos focos, entre outras atividades.

Em Boa Viagem, haverá seis pontos de bloqueio: avenida Brasília Formosa (altura do antigo restaurante Biruta); rua Bem te Vi; av. Antônio de Góes (JCPM); av. Herculano Bandeira (Polo Pina); av. Boa Viagem (posto BR) e nos quatro acessos à arena de shows.



A Central de Operações e Monitoramento também vai fornecer suporte técnico e operacional por meio de videomonitoramento, com uso de câmeras localizadas no perímetro da orla do Pina e Polos Descentralizados.

Além do emprego de efetivo em pontos estratégicos do evento, serão utilizadas 16 câmeras do tipo fixas e “dome” na Orla de Boa Viagem. Serão mobilizadas 10 viaturas operacionais, com 30 agentes em cada dia de evento, além de sete patrulhas volantes a pé e cinco motopatrulhas. No total, 730 agentes/lançamentos, somando o efetivo extra, estarão atuando no Polo Pina durante os três dias de festa.

O que pode e o que não pode levar?

Quem for curtir os shows no Virada Recife 2024, festival na orla da capital pernambucana para celebrar o Réveillon, precisa ficar atento ao que é permitido e o que é proibido levar.

Com nomes locais, regionais e nacionais, os shows serão entre 29 e 31 de dezembro, no Pina, Zona Sul do Recife. As apresentações terão início às 19h.

A Prefeitura do Recife destacou os itens que podem ou não ser levados para o evento:

Permitido

- Cooler (não pode conter recipientes de vidro);

- Cadeiras (principalmente para idosos e pessoas com mobilidade restrita).

Proibido

Toldos e ombrelones (podem caracterizar privatização do espaço público).

Comerciantes

Barraqueiros e quiosqueiros da orla que desejarem abrir os estabelecimentos no período do Réveillon deverão estar atentos às orientações da Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon). Para cada um dos 476 barraqueiros serão permitidos até 20 jogos de mesa e cadeiras. Já para os 60 quiosques, o número é de quatro jogos.

Será proibido qualquer tipo de música ao vivo ou DJs - o som mecânico ambiente fica a cargo de cada estabelecimento, se assim desejar.

O horário de funcionamento fica a cargo dos permissionários, que devem estar atentos ao limite de 5h do dia 1º de janeiro de 2024, quando os jogos de mesa e cadeiras já deverão estar recolhidos.



Os permissionários terão desta segunda-feira (18) até dia 28 para pagar a taxa de licenciamento e uso do solo específica para o período.

O processo será feito na sede Regional Sul da Secon, localizada na Avenida Senador Robert Kennedy, 350, Ipsep (no horário comercial). A taxa será de R$ 126.

Comércio proibido

No entorno da área onde haverá os shows do período de réveillon, no Pina, foi estabelecido um perímetro onde será proibido o comércio, de forma a não restringir a acessibilidade e a mobilidade.

Veja também

DIETA Retrospectiva 2023: as 4 dietas seguidas pelos famosos ao longo do ano