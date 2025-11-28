Atriz de "Terra e Paixão" relata ter sofrido abuso sexual no metrô de São Paulo

A- A+

A atriz e cantora Valéria Barcellos, conhecida por interpretar Luana Shine na novela Terra e Paixão, relatou nas redes sociais, na última quinta-feira, 27, ter sido vítima de abuso sexual enquanto utilizava o metrô de São Paulo. O episódio ocorreu pela manhã, no horário de pico, na estação Sé, ponto de conexão das linhas 1-Azul e 3-Vermelha.

Segundo Valéria, o trem estava lotado quando ela sentiu um toque que a deixou desconfortável. A princípio, achou que pudesse ser um esbarrão comum em horários de grande movimento, mas percebeu que se tratava de uma situação de abuso.



De acordo com seu relato, o homem que estava atrás dela mudou de posição, ficou à sua frente e começou a esfregar o órgão genital em sua mão. "A ponto de eu sentir que estava até meio molhada a calça de moletom dele", contou.





A atriz afirmou que ficou paralisada, sem conseguir reagir. Emocionada, disse que sempre encorajou outras mulheres a denunciarem esse tipo de violência, mas que, naquele momento, travou. "Fiquei travada. Não consegui fazer nada", desabafou. Ela também reforçou o impacto emocional do episódio: "Eu não estava gostando. Aquilo estava sendo nojento!"

Valéria lamentou ainda que mulheres trans, como ela, sejam frequentemente invalidadas, inclusive ao denunciar situações de violência. "Quero que vocês denunciem, que vocês falem. Eu sei que paralisa, senti isso na pele, mas a gente precisa denunciar e entender que a culpa não é nossa!", incentivou.

Horas depois, a equipe jurídica da artista divulgou nota repudiando comentários transfóbicos, racistas e outras tentativas de desqualificar o relato. O comunicado também informou que perfis responsáveis por ofensas nas redes estão sendo identificados. "As medidas judiciais cabíveis já estão sendo tomadas", destacou a nota.

