zendesk relate 2025 Atriz e empresária, Tracee Ellis Ross acredita no sentimento de comunidade como guia do seu negócio A partir da sua própria experiência enquanto mulher negra, ela apostou no mercado da beleza para criar uma marca com propósito

Multiartista premiada, Tracee Ellis Ross foi convidada do Zendesk Relate 2025 para falar sobre um outro lado da sua carreira, com a marca Pattern. A atriz, produtora, comediante, apresentadora (e mais) é, também, CEO da label de beleza.

A norte-americana participou de conversa, norteada pelo tema "Autenticidade e inovação", com a chief legal officer da Zendesk, Shana Simmons, na quinta-feira (27), no encerramento do palco principal do evento, que aconteceu em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos.

Shana Simmons, da Zendesk, conduziu a conversa | Foto: Zendesk/Divulgação

Conhecida por papéis em trabalhos como “Girlfriends”, “Black-ish” e no mais recente sucesso de crítica e público “Ficção Americana”, Ross iniciou a Pattern Beauty em 2019, depois de viver anos sentindo que seu tipo de cabelo não era compreendido e priorizado pela indústria da beleza.

“A marca levou cerca de 10 anos para ser feita. Mas começou antes disso, e minha jornada de consumidora começou como uma jovem garota com cabelo cacheado que estava tentando descobrir como eu me encaixava no mundo ao meu redor. Sim, eu combinava com minha família, mas o que eu estava vendo ao meu redor não era um reflexo da minha expressão de beleza e da maneira como meu cabelo crescia na minha cabeça”, lembra.

A partir da sua própria experiência enquanto mulher negra, Ross apostou neste mercado, pouco conhecido por ela do ponto de vista técnico, afinal nasceu em família de artistas. Ela é filha da icônica Diana Ross e do produtor musical Robert Ellis Silberstein.

Ela prosperou ao juntar as suas vivências aos conceitos de negócios os quais precisou aprender.

“Eu sou uma pessoa inteligente. Não há nada que você não possa conseguir por mim. Eu posso aprender qualquer coisa. Mas essa não é a área de educação que eu tive. E eu venho de uma família onde não é como se eu tivesse um monte de pessoas de negócios na minha família. Somos um monte de artistas”, recorda.

Ou seja, a marca nasceu madura no sentido do propósito e foi se desenvolvendo mercadologicamente à medida em que parceiros comerciais foram buscados e o time foi crescendo.

Somou-se às dificuldades da abertura de um negócio o fato de que, um ano depois, o mundo viveria a pior pandemia do século, a de Covid-19. Em um momento como esse, a transparência é um valor ainda mais necessário.

"Nós conversamos com nossos clientes, nós ouvimos nossos clientes, somos transparentes com nossos clientes, nós compartilhamos com eles as mudanças que estão ocorrendo do nosso lado. Nós, por exemplo, tivemos um aumento de preço após a pandemia por causa de certos ingredientes que estávamos tendo dificuldade em obter, e fomos muito transparentes sobre isso, transparentes sobre isso com nossos parceiros de varejo, e fazemos isso de propósito. Nós explicamos não apenas que estamos tendo um aumento de preço, mas por quê", detalhou.

Escuta e pertencimento

Conhecer o seu público foi decisivo para o sucesso do negócio. Tracee conta que enxerga seus clientes como uma grande comunidade, e que é não só importante, mas essencial ouvir as suas demandas.

“Nosso filtro não é tendência. Nosso filtro é nossa comunidade. Então estamos focados nisso. Nós também, por exemplo, não olhamos para a inovação sendo guiados pela tecnologia, mas sim sendo guiados por nossos clientes em suas necessidades”, pontua.

A atriz e CEO cita o diálogo com o público como ponto principal do negócio e coloca as redes sociais no centro dessa conversa.

Este vídeo postado pela marca ilustra bem o propósito do negócio | Vídeo: Instagram/Reprodução

Os feedbacks que Ross recebe tanto da sua equipe na Pattern quanto do próprio público a fazem acreditar ainda mais no negócio.

“A parte mais comovente do feedback do cliente é um pai que se aproxima de mim em algum lugar e diz: ‘Meu filho odiava seu cabelo cacheado. E não o usaria em sua textura natural. Mas agora que temos a Pattern, meu filho não se sente apenas equipado para fazer isso sozinho, mas ama seu cabelo cacheado’. Isso é comovente para mim”, conta Ross.

Tracee falou sobre quanto sua marca valoriza o feedback dos clientes | Foto: Zendesk/Divulgação

É esse sentimento de construir um mundo melhor que guia Tracee para os desafios na sua carreira.

“Não é fácil ter e administrar um negócio lucrativo, intencional e proposital. É algo que tem que ser feito. Você não pode fazer isso de olhos fechados e tem que ter o coração aberto. E eu acho que esse tem sido o meu princípio orientador à medida que avanço na minha carreira de todos os tipos, sabe, como produtora, como atriz e como empresária. É também de onde vem a alegria para mim. Minha missão de vida é realmente juntar-me ao coro de pessoas que estão trabalhando para tornar nosso mundo mais seguro, mais justo e mais livre”, sentencia.

Tracee enxergou as lacunas geradas pelo preconceito, e usou as suas experiências de vida para preenchê-las. Criou, assim, uma marca que segue firme no propósito de gerar não só dinheiro, mas, sobretudo, pertencimento.

“Continuarei correndo minha própria corrida, subindo e descendo todas as pistas, e parte da minha corrida é unir os braços com outros que têm propósito e um senso de comunidade e conexão com nossos semelhantes […] É sobre empoderar as pessoas e celebrar nossa beleza, pois ela naturalmente cresce em nossas cabeças”, declara.

Zendesk Relate 2025

O evento anual da Zendesk, o Relate 2025, aconteceu em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos, de 25 a 27 de março. O evento reuniu líderes da empresa e lideranças mundiais para falar sobre o futuro do atendimento ao cliente, criatividade, liderança e mais.

E edição 2026 já está marcada para acontecer de 18 a 20 de maio, em Denver, no Colorado.

*A jornalista viajou a Las Vegas a convite da Zendesk

