VIRALIZOU Atriz indiana finge a própria morte para aumentar a conscientização sobre o câncer cervical A falsa notícia da sua morte veio à tona nesta sexta-feira (1º), com uma publicação em seu perfil no Instagram

A atriz e modelo indiana Poonam Pandey fingiu a própria morte para aumentar a conscientização sobre o câncer cervical. A falsa notícia da sua morte veio à tona nesta sexta-feira (1º), com uma publicação em seu perfil no Instagram, que lamentava a sua perda. Neste sábado (2), ela voltou à rede social com um vídeo em que explica o feito. "Estou viva", começa dizendo.

"Sinto-me compelida a compartilhar algo significativo com todos vocês – estou aqui, viva. O câncer do colo do útero não me reivindicou, mas tragicamente ceifou a vida de milhares de mulheres devido à falta de conhecimento sobre como lidar com esta doença. Ao contrário de alguns outros tipos de câncer, o de colo do útero é totalmente evitável", começa explicando, na legenda.

"A chave está na vacina contra o HPV e nos testes de detecção precoce. Temos os meios para garantir que ninguém perca a vida devido a esta doença. Vamos capacitar-nos mutuamente com consciência crítica e garantir que todas as mulheres sejam informadas sobre os passos a tomar", segue o comunicado.

Poonam tem recebido muitas críticas. "Pior publicidade do mundo", comentou um internauta. "Isso foi literalmente transformado em uma piada para os verdadeiros sobreviventes do câncer. Desagradável", disse outro. "Poonam, muitas pessoas ficaram tão tristes com sua partida quanto estão agora irritadas com seu retorno. Você deve entender que zombou de si mesma e da causa que pensa estar defendendo", escreveu um terceiro.

A atriz se defendeu desses comentários negativos. "Entendo que a recente notícia do meu suposto falecimento devido ao câncer do colo do útero demorou um minuto para ser digerida e agradeço o calor e a preocupação que o mundo demonstrou nas últimas 24 horas. Esta reviravolta inesperada, embora surpreendente, serve a um propósito maior. [...] Sinta-se à vontade para expressar sua frustração. Eu entendo. Mas não é apenas da boca para fora. Em vez disso, estou dando todo o meu corpo a serviço do câncer cervical", publicou.

