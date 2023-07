A- A+

INCÊNDIO NO RECIFE Atriz Maísa Silva estava em apartamento que pegou fogo em prédio na Zona Norte do Recife Segundo os bombeiros, todas as pessoas do apartamento foram resgatadas e encaminhadas para os cuidados médicos

Durante o resgate às vítimas do incêndio que ocorreu em apartamento de prédio na Zona Norte do Recife, a atriz Maísa Silva foi vista entre as pessoas que saíam do edifício.



No momento em que era fotografada, a atriz sorria em direção a um de seus amigos, que estava sendo resgatado pelos bombeiros.

Segundo os bombeiros, todas as pessoas do apartamento foram resgatadas e encaminhadas para os cuidados médicos. Um casal foi levado a um hospital na Capital pernambucana.



A atriz depois foi a um hospital da cidade.

Veja também

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Na era da Inteligência Artificial, mulheres são as principais vítimas da pornografia falsa