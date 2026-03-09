A- A+

BRASIL Atriz presta queixa contra ex-subsecretário estadual, pai de acusado de estupro coletivo no Rio Sherazade Medina recebeu mensagens misóginas em sua rede social e fez registro na 12ª DP(Copacabana)

Uma atriz e influenciadora prestou queixa contra José Carlos Costa Simonin, ex-subsecretário do governo Cláudio Castro exonerado após investigação que aponta o filho dele, Vitor Hugo Simonin, como um dos acusados de estupro coletivo contra uma menor em Copacabana.



Sherazade Medina, de 44 anos, recebeu mensagens misóginas — que denotam ódio, desprezo, aversão ou preconceito contra mulheres — em sua página do Instagram. Ela fez registro na 12ª DP (Copacabana). As informações foram confirmadas pela Polícia Civil ao Globo na tarde desta segunda (9).

Segundo a atriz, as mensagens foram escritas em resposta a um dos vídeos de repercussão das investigações referentes ao estupro coletivo que tem Vitor Hugo Simonin, filho do ex-subsecretário, como um dos acusados.





"Estou sendo intimidada por José Carlos Costa Simonin, ex-subsecretário do governo do estado do Rio de Janeiro, e pai de Victor Hugo Simonin, um dos envolvidos no caso de estupro coletivo de uma menor na cidade do Rio de Janeiro. Quando fiz um vídeo cobrando um posicionamento do nosso governador acerca do cargo ocupado por José Carlos Costa Simonin, cheguei a ser criticada por algumas pessoas que acreditam que um pai não deve pagar pelos erros de um filho, mas o que as pessoas talvez não saibam é que não estou aqui para brincadeira nem por mero engajamento. A minha luta pelos direitos e pela vida das mulheres começou há muito tempo, desde que eu me dei conta do que é ser mulher", disse ela, em vídeo que expôs as mensagens de José Carlos Simonin, e acrescentou: "Coopero com a polícia sempre que possível e ajudo a muitas meninas e mulheres vítimas de violência".





Sherazade Medina compartilha mensagem que teria sido enviada por José Carlos Costa Simonin, ex-subsecretário do governo Cláudio Castro — Foto: Reprodução

Nas mensagens compartilhadas na internet e que foram enviadas à polícia, o ex-subsecretário teria escrito: "“Ela é sua filha? É a sua cara. Esconde esses peitos, independente".

Ao Globo, a atriz, que se identifica também como criadora de conteúdo de causas feministas, disse:

— Me assusta (este comportamento), pois sei que ele é uma pessoa bastante influente no governo do Estado. Um grande articulador político e advogado de figuras públicas. Há um ódio às feministas que são grandes adversárias políticas. O ódio à liberdade da mulher e da mulher que não se cala.

Também nesta segunda-feira, o advogado da menor vítima de cinco acusados de estupro coletivo, Rodrigo Mondego, também explicitou agressões verbais em sua rede social. Em entrevista, Mondego disse que avalia ir à Justiça representar contra José Carlos Costa Simonin.

O Globo tenta contato com José Carlos Simonin e com o advogado de sua família para resposta.

