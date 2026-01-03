Sáb, 03 de Janeiro

VENEZUELA

Atriz venezuelana Gaby Spanic comemora captura de Maduro pelos EUA: "Liberdade é um valor humano"

Gaby Spanic também publicou fotos vestida com uma bandeira de seu país

Atriz venezuelana Gaby Spanic comemora captura de Maduro pelos EUA - Foto: Record/Reprodução; HANDOUT/US PRESIDENT DONALD TRUMP'S TRUTH SOCIAL ACCOUNT/AFP

Gaby Spanic, conhecida no Brasil por ter protagonizado a novela mexicana A Usurpadora e participado do reality show A Fazenda em 2025, usou suas redes sociais para comemorar a captura de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, por forças dos Estados Unidos neste sábado, 3.

"Você não precisa ter um partido político para desejar que a Venezuela seja livre. A liberdade é um valor humano, não um rótulo ideológico. Querer que um povo viva com dignidade, possa se expressar sem medo, escolher seus governantes, trabalhar, comer, sonhar e ter esperança não é ser de direita e nem de esquerda. É ser humano", escreveu no X.

Gaby Spanic, que também publicou fotos vestida com uma bandeira de seu país, prosseguiu: "Defender a liberdade da Venezuela é reconhecer o sofrimento de milhões de pessoas que enfrentam censura, crise, repressão e falta do básico para sobreviver. É entender que democracia, direitos humanos e justiça social não deveriam ser privilégios, mas direitos universais."

"Não se trata de torcida política. Trata-se de empatia, consciência e humanidade. Porque quando um povo não é livre, todos nós, de alguma forma, também não somos", encerrou.

A captura de Nicolás Maduro
Segundo informações do governo dos Estados Unidos, Maduro foi capturado por forças dos Estados Unidos em Caracas neste sábado, 3, e levado de helicóptero até um navio militar norte-americano, onde segue para Nova York para ser julgado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Folha de Pernambuco (@folhape)

Os EUA atacaram Caracas e outras três localidades, e também levaram Cilia Flores, esposa de Maduro.
 

 

