Zona Norte
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos na BR-101, no Recife
Caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (10), por volta das 7h, no quilômetro 58 da via sentido Ceasa
Um motociclista e um pedestre ficaram feridos após se envolverem em um atropelamento na BR-101, no bairro do Passarinho, na Zona Norte do Recife.
O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (10), por volta das 7h, no quilômetro 58 da via sentido Ceasa.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista atropelou o pedestre. Com a colisão, os dois envolvidos ficaram feridos.
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O condutor da moto e o pedestre foram encaminhados para uma unidade de saúde antes da chegada da PRF.
A corporação não informou os nomes e idades das vítimas. Não há informações para onde elas foram levadas e nem sobre o atual estado de saúde dos feridos.