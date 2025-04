A- A+

Região Metropolitana do Recife Mulher é atropelada por caminhão em Jaboatão e socorrida para hospital no Recife Atropelamento ocorreu na rua Duque de Caxias, nas proximidades da Praça do Rosário

Uma mulher de 45 anos ficou ferida após ser atropelada por um caminhão na tarde desta quinta-feira (24), no centro de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O atropelamento ocorreu na rua Duque de Caxias, nas proximidades da Praça do Rosário. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima no chão, com ferimentos nas pernas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado às 13h38 e que equipes de Jaboatão foram enviadas ao local.

A mulher, que não teve o nome divulgado, foi atendida e encaminhada ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife.



Até o momento, não há detalhes sobre o acidente e nem sobre o motorista envolvido no caso.

