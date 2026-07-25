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BERLIM

Atropelamento após parada do Orgulho em Berlim deixa um morto e 15 feridos

centenas de milhares de pessoas participaram da Marcha do Orgulho, chamada Christopher Street Day (CSD) na Alemanha

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Várias pessoas ficaram feridas após atropelamento durante a Marcha do Orgulho em Berlim Várias pessoas ficaram feridas após atropelamento durante a Marcha do Orgulho em Berlim  - Foto: Antoine Lambroschini / AFP

Uma pessoa morreu e outras 15 ficaram feridas no parque Tiergarten em Berlim, após serem atropeladas por um carro ao final da marcha do Orgulho Gay neste sábado (25), informou a polícia da capital alemã.

"Presume-se que um veículo entrou no parque Tiergarten, atropelou várias pessoas e as feriu", informou a polícia pelo  WhatsApp.

A mesma fonte acrescentou que os feridos recebem atendimento e que há uma busca ativa pelos suspeitos.

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O encerramento dos festejos foi cancelado e a polícia pediu aos participantes que "não cruzem" o parque pelo bosque, mas que usem exclusivamente as ruas.

"Vão para casa, por favor", pediram os organizadores no Instagram.

Mais cedo, centenas de milhares de pessoas tinham participado da Marcha do Orgulho, chamada Christopher Street Day (CSD) na Alemanha.

O final do desfile seria realizado na rua de 17 de Junho, uma longa via que atravessa o Tiergarten até o Portão de Brandemburgo.

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