MUNDO
Atropelamento no norte da França deixa um morto e vários feridos
UM motorista atropelou um grupo perto de uma estação ferroviária após uma briga na região
Um homem avançou com seu carro contra um grupo de pessoas nesta quarta-feira (26) na cidade de Caen, no noroeste da França, deixando ao menos um morto e dez feridos, informaram os bombeiros e a polícia.
De acordo com a fonte policial, o motorista atropelou o grupo perto da estação ferroviária da cidade após uma briga na região.
Leia também
• Resgate é mobilizado após inundações que deixaram ao menos 160 mortos entre Nepal e Tibete
• Grupo criminoso liberta 48 crianças após pagamento de resgate na Nigéria
Os bombeiros indicaram que uma das vítimas morreu, quatro ficaram gravemente feridas e seis sofreram ferimentos leves.
O motorista fugiu do local, mas foi detido posteriormente a cerca de 20 quilômetros de onde ocorreu o atropelamento, acrescentou a fonte policial.