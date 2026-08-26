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MUNDO Atropelamento no norte da França deixa um morto e vários feridos UM motorista atropelou um grupo perto de uma estação ferroviária após uma briga na região

Um homem avançou com seu carro contra um grupo de pessoas nesta quarta-feira (26) na cidade de Caen, no noroeste da França, deixando ao menos um morto e dez feridos, informaram os bombeiros e a polícia.

De acordo com a fonte policial, o motorista atropelou o grupo perto da estação ferroviária da cidade após uma briga na região.



Os bombeiros indicaram que uma das vítimas morreu, quatro ficaram gravemente feridas e seis sofreram ferimentos leves.

O motorista fugiu do local, mas foi detido posteriormente a cerca de 20 quilômetros de onde ocorreu o atropelamento, acrescentou a fonte policial.

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