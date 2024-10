Atropelamentos matam dois romeiros a caminho de Aparecida

A- A+

Dois romeiros foram mortos e três ficaram feridos na noite de terça-feira (8), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), quando seguiam para o Santuário Nacional de Aparecida. Uma das vítimas foi o aposentado Riberto Ferreira, de 65 anos, morador de São José dos Campos, atropelado próximo a Pindamonhangaba.

No próximo sábado (12), comemora-se o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, o que leva milhares de fiéis a peregrinarem para a cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, onde está o santuário.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o veículo responsável pelo atropelamento ainda não foi identificado. É possível que os trajes escuros da vítima, além da ausência de iluminação na estrada, tenham contribuído para o acidente.

A outra morte, também por atropelamento, foi a de um peregrino, de 51 anos, ainda não identificado, na altura de Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo. Neste mesmo acidente, outros dois fieis foram feridos. Por volta das 20h um ônibus atingiu o grupo, que caminhava próximo ao km 188 da rodovia.

Conforme relato do motorista do ônibus, a dificuldade de avistar o grupo a tempo não permitiu a freagem do veículo a tempo de evitar o desastre. O ônibus estava com a documentação regular, e o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que não acusou o consumo de bebidas alcoólicas.

Nos dois casos, as vítimas não usavam coletes refletores, como orienta a Polícia Federal. Além do uso do colete refletor, a corporação também recomenda que os peregrinos evitem fazer a caminhada no período e sigam a romaria em fila indiana.

Veja também

CONDENAÇÃO MPSP recorre de extinção de penas do Massacre do Carandiru