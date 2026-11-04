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Futebol Atuação de Vini Jr. contra AEK foi 'muito aceitável', afirma Mourinho Mourinho descartou que a presença de Vini tenha sido o motivo do deslocamento de Yan Diomande para a ponta-direita

O técnico do Real Madrid, José Mourinho, avaliou nesta quarta-feira (4), após a vitória por 3 a 2 sobre o AEK Atenas, que o atacante brasileiro Vinícius Júnior fez "um jogo muito aceitável".

Mourinho descartou que a presença de Vini tenha sido o motivo do deslocamento de Yan Diomande para a ponta-direita.

"O Vinícius não provocou nada. Diomande chega ao Real Madrid mais para ser um jogador que pode atuar pelos dois lados do que para ser um jogador de um lado só", explicou 'Mou'.

O treinador defendeu o brasileiro, afirmando que sua atuação foi "muito aceitável".

"Não foi um jogo extraordinário, mas sério, e nesse sentido, ele cumpriu muito bem o seu papel", disse Mourinho, que pode contar com Vini só na Champions, já que ele ainda cumpre suspensão no Campeonato Espanhol.

O português também elogiou Jude Bellingham, afirmando que "não existe nenhum jogador de meio-campo como ele".

"É muito completo em todos os aspectos. Mesmo quando não faz um grande jogo, ele sempre tem trabalho, ambição, qualidade e chegada ao gol. É um jogador extraordinário", afirmou.

Quanto à partida, Mourinho avaliou que acabou vencendo "a equipe com mais qualidade individual", em um duelo "muito difícil".

O técnico do Real Madrid elogiou a organização, a pressão e o jogo direto do time grego.

"São eles os responsáveis por não termos feito uma grande partida", analisou.

"Mesmo diante das dificuldades, estivemos sempre no jogo. Nos dois momentos críticos, no 1 a 0 e no 2 a 1, soubemos reagir, soubemos ter personalidade", disse Mourinho.

Nos minutos finais, "com duas equipes que queriam vencer, quem levou a melhor foi a equipe com mais qualidade individual", concluiu.

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