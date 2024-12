A- A+

política internacional Atual presidente da Croácia e seu rival conservador passam para 2º turno das eleições presidenc Zoran Milanovic ficou a poucos votos de vencer no primeiro turno

O atual presidente da Croácia, Zoran Milanovic, ficou a poucos votos de vencer no primeiro turno das eleições presidenciais e enfrentará o candidato do partido conservador governista, Dragan Primorac, dentro de duas semanas, anunciou neste domingo (29) a Comissão Eleitoral.

Milanovic, cuja candidatura foi apoiada pelo Partido Social-Democrata (SDP), conquistou 49,1% dos votos, à frente de Primorac, que obteve 19,35%, segundo os resultados oficiais após a contagem das cédulas em quase 99% das seções eleitorais.

Anteriormente, uma pesquisa de boca de urna realizada pelo instituto Ipsos e publicada após o fechamento dos centros de votação havia apontado Milanovic como vencedor da eleição com 51,48% dos votos, o que seria suficiente para garantir a vitória no primeiro turno.

Com Milanovic como favorito, as pesquisas dos últimos dias previam um segundo turno em 12 de janeiro contra Primorac, de 59 anos, seu principal rival e apoiado pelos conservadores (HDZ) do primeiro-ministro Andrej Plenkovic.

"Hoje foi o primeiro turno [...] Não sejamos triunfalistas, sejamos realistas [...] mas estou convencido de que estamos caminhando para a vitória", declarou Milanovic, de 58 anos, diante de centenas de simpatizantes.

Seu adversário tentou tranquilizar seus seguidores e deixou de lado a diferença de 30 pontos percentuais.

"A primeira vista essa diferença é grande, mas representa um desafio para mim [...] Nossa pátria não pode continuar suportando a divisão [interna] e a marginalização no mundo", declarou Primorac a seus apoiadores.

Contexto de inflação e corrupção

O número de eleitores que compareceram às urnas neste domingo foi significativamente inferior ao das eleições legislativas de abril. A participação foi de 46%, em comparação a 62% nas legislativas.

As eleições ocorrem em um contexto de inflação alta, corrupção generalizada e escassez de mão de obra.

Na Croácia, o presidente é o chefe das forças armadas e o representante internacional deste país de 3,8 milhões de habitantes, membro da União Europeia (UE) e da Otan.

Embora tenha poucos poderes, os croatas veem o presidente como o garante do equilíbrio político.

Para Nenad Horvat, eleitor de Zagrebe entrevistado pela AFP, o atual presidente é "a última barreira para evitar que todas as alavancas do poder caiam nas mãos do HDZ".

Durante a campanha, os dois principais candidatos trocaram insultos e provocações.

Primeiro-ministro de 2001 a 2015, Milanovic é um dos políticos mais populares do país. Ele deixou de prometer uma Croácia "progressista, moderna e aberta" no início do seu atual mandato e passou a usar uma retórica populista e muitas vezes ofensiva.

Ele denuncia a agressão russa contra a Ucrânia, mas também critica a ajuda militar ocidental a Kiev.

A Croácia forneceu ajuda à Ucrânia, incluindo militar, no valor de 300 milhões de euros (R$ 1,94 bilhão na cotação atual).

Veja também

Mato Grosso do Sul Avião sofre acidente em região do Pantanal e ocupantes são resgatados com vida