JAPÃO Atum é leiloado por R$ 1,4 milhão no Japão Preço do peixe de 212 quilos é o sexto na lista de valores mais caros já pagos pela espécie no país desde 1999

Um atum-rabilho de 212 quilos foi leiloado no Japão por mais de R$ 1,4 milhão nesta quinta-feira (5), segundo informou o jornal local The Japan Times.



Na moeda do país, o iene japonês, o peixe saiu por ¥ 36 milhões. A venda aconteceu no leilão de Ano Novo realizado pelo mercado de peixes de Toyosu, localizado em Tóquio. O valor pago pelos compradores é mais do que o dobro do preço máximo de R$ 691 mil pago no ano passado.

A espécie foi pescada por uma embarcação que opera em um porto da cidade Oma, situada na província de Aomori. O custo milionário do peixe entrou para a lista de mais caros da história do leilão desde 1999, ocupando a sexta posição do ranking.

O arremate foi feito pelo grupo atacadista de pescado Yamayuki, com sede em Tóquio, em conjunto com a empresa que opera o restaurante Sushi Ginza Onodera. Juntos, os dois venceram a licitação realizada em uma das atrações turísticas mais populares da capital japonesa.

Yukitaka Yamaguchi, presidente da Yamayuki, disse que o atum era “de longe o melhor”.

— Eu queria criar algumas notícias positivas à medida que as consequências da pandemia de coronavírus diminuem gradualmente. O preço é justo para a primeira venda da temporada — disse ele ao The Japan Times.



Já o chefe de cozinha do Ginza Onodera fez questão de agradecer aos pescadores.

— Quero agradecer a quem entregou este atum maravilhoso. As pessoas que comem com certeza ficarão satisfeitas — afirmou ele.

O leilão deste ano começou por volta das 5h10 no fuso do Japão, quando ainda era quarta-feira no Brasil. A licitação uma hora depois de o atum ter sido colocado em fila, provocando trocas de informação entre licitantes e compradores.

Apesar do preço impressionante, o recorde do leilão é um atum-rabilho de 278 kg. O peixe foi vendido por ¥ 333,6 milhões de ienes — mais de R$ 13,6 milhões — no leilão de Ano Novo em 2019, quando p evento foi realizado em Toyosu pela primeira vez após a transferência do principal mercado de peixes de Tóquio. Antes, o espaço ficava no município vizinho de Tsukiji.

