Geral Audiência da rede da Rádio Nacional cresce no segundo trimestre do ano Ampliação média foi de 27% na faixa horária entre 6h e 19h

A rede da Rádio Nacional alcançou um novo patamar de audiência no segundo trimestre de 2025, com crescimento médio de 27% na faixa horária entre 6h e 19h. O avanço foi impulsionado especialmente pelo desempenho das emissoras no Rio de Janeiro e em São Paulo, refletindo a consolidação da programação em rede. A rede da Rádio Nacional é formada pelas emissoras de São Paulo, do Rio de Janeiro, Recife e de Brasília.

No horário das 6h às 19h, a rede da Rádio Nacional registrou média de 13.982 ouvintes por minuto – um crescimento de 27% em relação ao trimestre anterior. Todas as faixas horárias analisadas apresentaram crescimento (6h às 19h, 5h à 0h e 5h às 5h), com destaque para o período diurno, que concentrou o maior avanço percentual.

Em São Paulo, a Rádio Nacional FM 87,1 atingiu a marca de 5.729 ouvintes por minuto na faixa das 6h às 19h, um crescimento expressivo de 59%. Já no período das 5h à meia-noite, o aumento foi de 54%.

No Rio de Janeiro, a emissora teve aumento de 25% no mesmo horário, o que a levou a conquistar um marco inédito: a entrada no ranking das 15 emissoras mais ouvidas da região metropolitana, com audiência crescente também na faixa das 5h à 0h.



O Recife também contribuiu para o bom desempenho da rede, com média de 1.476 ouvintes por minuto e crescimento de 24% no trimestre.

Para o gerente executivo de Rádios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Thiago Regotto, os resultados são reflexo de um trabalho estratégico de médio prazo. “A Rede da Rádio Nacional chega ao seu momento de maturidade, após quase dois anos de investimentos na qualificação da programação e na ampliação e melhoria do sinal em cidades-chave como São Paulo e Rio de Janeiro”, afirma. “O crescimento da audiência em rede mostra que o conteúdo público, quando bem planejado e executado, conquista espaço no dial e no hábito do ouvinte”, conclui.

Segundo o presidente da EBC, Jean Lima, “os dados da Rádio Nacional mostram como uma emissora pública pode ter alcance nacional e competitiva entre as principais emissoras do país”.

