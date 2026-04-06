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CASO ALANA

Audiência de jovem esfaqueada mais de 30 vezes será realizada dia 15 de abril

Ela sofreu tentativa de feminicídio por se recusar namorar o agressor

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Jovem esfaqueada mais de 30 vezes no RJ após recusar pedido de namoro recebe alta do hospitalJovem esfaqueada mais de 30 vezes no RJ após recusar pedido de namoro recebe alta do hospital - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A jovem Alana Anísio, de 20 anos, foi esfaqueada mais de 30 vezes dentro de casa, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, no último dia 6 de fevereiro, porque se recusou a namorar o agressor que está preso. 

A primeira audiência do caso será no dia 15 de abril, às 14h, no Fórum Regional de Alcântara. Pela rede social, ela convoca um ato por justiça contra a tentativa de feminicídio.

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'"Como a maioria das vítimas de violência, a gente precisa abrir mão da nossa privacidade e do nosso momento após sofrer algo tão brutal para cobrar justiça”, escreveu na rede social Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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“Relembro a todas que nós mulheres não estamos seguras na rua, nem no trabalho, na academia e nem na nossa própria casa, lugar onde a gente deveria estar segura", completou.

Para Alana, o que aconteceu não pode ficar impune e o agressor tem que receber a pena mais dura possível.

"A sociedade não pode tolerar que mulheres sejam caladas e que o nosso "não" não seja aceito", escreveu ainda a jovem.

Alana ficou quase um mês internada na Clínica São Gonçalo e passou por várias cirurgias. Ela recebeu alta hospitalar no dia 4 de março e continua o tratamento em casa.  

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