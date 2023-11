A- A+

INTERNACIONAL Audiências do papa canceladas por quadro gripal O anúncio ocorreu uma semana depois de sua viagem a Dubai, onde o pontífice argentino planeja participar da COP 28

As audiências do papa Francisco marcadas para a manhã deste sábado (25) foram canceladas devido a um “leve quadro gripal”, anunciou o Vaticano em um breve comunicado.

“As audiências do Santo Padre marcadas para esta manhã foram canceladas devido a um leve quadro gripal”, indicava o texto, sem dar mais detalhes.

O anúncio ocorreu uma semana depois de sua viagem a Dubai, onde o pontífice argentino, de 86 anos, planeja participar da grande conferência anual sobre o clima organizada pela ONU, a COP28.

O sumo pontífice fez da defesa do meio ambiente uma das causas do seu papado e agendou um discurso há muito tempo aguardado na COP28, em Dubai, no dia 2 de dezembro.

A saúde de Francisco deteriorou-se nos últimos meses, forçando-o a viajar em uma cadeira de rodas, enquanto continuam as especulações sobre a sua renúncia do cargo, assim como fez o seu antecessor Bento XVI.

O chefe da Igreja Católica foi submetido a uma cirurgia no cólon em 2021 e foi hospitalizado duas vezes este ano, uma delas para uma operação no abdômen.

