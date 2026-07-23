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CRIME ORGANIZADO

Áudios revelam propinas para policiais de SP acobertarem o PCC

Conforme o Gaeco, os agentes deixaram de "apurar as condutas ilícitas por eles identificadas na análise dos relatório de inteligência financeira requisitados ao Coaf"

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Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (Gaeco) Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (Gaeco) - Foto: Gaeco/Divulgação

Áudios encontrados no celular de Cléber Azevedo dos Santos - "companheiro" do PCC e um dos alvos das Operações Recidere, Bazaar e Janus - mostram a rede de pagamento de propinas mantida pelo esquema de lavagem de dinheiro de alguns dos maiores doleiros do País. São 59 áudios que a Polícia Federal repassou ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo.

Com base neles, o Gaeco, a PF e a Corregedoria da Polícia Civil deflagraram em março a Operação Bazaar, que mirou um esquema de corrupção "sistêmico", incluindo lavagem de dinheiro envolvendo quatro delegacias e uma divisão de três departamentos da Polícia Civil de São Paulo.

Foram cumpridos, na ocasião, 25 mandados de busca e apreensão, além de 11 mandados de prisão e seis de intimação relativos a medidas cautelares diversas da prisão, que atingiram integrantes da organização criminosa, advogados e policiais. Em seguida, as provas ajudaram a compor a Operação Janus, que levou à decretação de prisão de 18 acusados, 11 dos quais foram capturados na terça-feira - outros dois já estavam presos.

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Segundo o Gaeco, os "áudios obtidos nas extrações analisadas evidenciam, de forma clara, a atuação dos investigados como agentes de promoção e financiamento da facção, sendo parte dos interlocutores integrantes e lideranças efetivas da organização criminosa". O Estadão teve acesso a parte dessas conversas.

Uma delas é entre o advogado Guilherme Sacomano Nasser, que, segundo o Gaeco, concorreu para a oferta de vantagem indevida no valor de R$ 100 mil a policiais, com o propósito de obstar investigações contra pessoas jurídicas vinculadas ao grupo criminoso integrado por Cléber Santos, Robson Martins de Souza e Paulo Rogério Dias, o Paulo Barão, oferecendo propina aos policiais José Eduardo da Silva e Ciro Borges de Magalhães Ferraz.

Conforme o Gaeco, os agentes deixaram de "apurar as condutas ilícitas por eles identificadas na análise dos relatório de inteligência financeira (RIFs) requisitados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)". O Estadão não conseguiu contato com Nasser e com a defesa dos outros citados na investigação.

JANUS
A Operação Janus reuniu indícios de que os operadores financeiros do PCC também mantinham relações de proximidade e amizade com coronéis que foram da cúpula da PM de São Paulo. São citados Luiz Carlos Pereira Martins e José Augusto Coutinho - ex-comandante-geral da PM e da Rota -, além de um "Patrício". Procurado, o comando da PM ressaltou que participou da operação com o MP.

Coutinho pediu demissão e foi exonerado do cargo em 16 de abril após reunião com o governador Tarcísio de Freitas sobre depoimento do promotor Lincoln Gakiya à Corregedoria da PM, no qual disse ter levado até Coutinho um áudio que provava que PMs da Rota haviam vendido informações ao PCC. Segundo Gakiya, Coutinho não tomou providências. O Estadão pediu manifestação dos coronéis. Os integrantes da antiga cúpula da PM, citados na investigação, não foram alvo da operação.
 

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