Educação Aulões do Enem devem reunir 20 mil estudantes da rede estadual de Pernambuco nesta sexta-feira (10) Iniciativa, que ocorre nesta sexta (10), também visa preparar os alunos para o SSA) e o Saepe e o Saeb

Estudantes do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual de ensino de Pernambuco participam, nesta sexta-feira (10), do “PE no Aulão - Estudante Nota 10”.

A iniciativa busca preparar os jovens para os vestibulares do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) e do Sistema Seriado de Avaliação da UPE (SSA) e as avaliações do Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (Saepe) e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

A ação, que é realizada pela Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE), ocorre em 45 polos distribuídos por todas as 16 Gerências Regionais de Educação (GREs) do estado pela manhã, das 8h às 12h, e à tarde, das 13h às 17h.

De acordo com a SEE, a expectativa do evento é de reunir cerca de 20 mil alunos da rede estadual de ensino.

O foco dos aulões será nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Segundo a SEE, os descritores selecionados para o evento — elementos que detalham as competências e habilidades avaliadas em cada área de conhecimento — foram identificados a partir de dados diagnósticos e análises de desempenho, buscando intervir de forma assertiva nos pontos de maior dificuldade dos estudantes.

Dentro do cronograma, os aulões começarão com a acolhida dos estudantes pelas equipes gestoras e pedagógicas. Em seguida, ocorrerá o momento “Histórias que Inspiram”, com depoimentos de ex-alunos da rede pública.

Após o momento, serão ministradas três aulas consecutivas de Língua Portuguesa, Matemática e Redação, com duração de 50 minutos cada, intercaladas por uma pausa de 10 minutos para macroginástica.

Além do conteúdo pedagógico, o projeto também contará com estudantes dos 1º e 2º anos participando da acolhida dos concluintes e da organização do evento.

“O PE no Aulão é mais do que uma revisão de conteúdos. É um movimento de valorização da juventude, da aprendizagem e do futuro de Pernambuco. Quando escola, gestão e a comunidade caminham juntas, os resultados aparecem com força e propósito”, afirmou o Secretário Executivo de Ensino Médio e Profissional, Paulo Dutra.

