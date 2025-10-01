A- A+

EDUCAÇÃO Aulão do REC'n'Play 2025 reúne 23 professores para revisão de Enem e SSA no Cais do Sertão Evento gratuito será realizado no dia 18 de outubro e promete uma maratona de aulas dinâmicas e interativas para estudantes na reta final dos exames

O Bairro do Recife vai se transformar em uma grande sala de aula no próximo dia 18 de outubro, quando acontece o Aulão do REC’n’Play 2025, no auditório do Cais do Sertão.

A iniciativa, já consolidada no calendário estudantil, reunirá 23 professores de diferentes áreas para uma revisão intensiva voltada aos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do Sistema Seriado de Avaliação (SSA).

Com curadoria do professor e diretor pedagógico Arnaldo Mendonça, o encontro terá aulas de todas as disciplinas cobradas nos exames, ministradas por nomes reconhecidos da educação pernambucana.

“Vamos fazer uma super revisão de todas as disciplinas exigidas no ENEM e SSA, ministrada por uma equipe de professores com larga experiência na preparação de alunos para vestibulares. Montamos um roteiro de aulas dinâmicas e interativas, abertas a qualquer pessoa que está se preparando para os processos seletivos”, explicou Mendonça.

A programação começa às 9h e segue até as 16h, com intervalos musicais, revisões de Redação, Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online neste link, com vagas limitadas à capacidade do auditório.

Confira o roteiro do aulão:

9h - 9h10 | Parte I - Apresentação Musical: Aninha Cristina;

9h10 - 9h35 | Redação – Fernanda Bérgamo;

9h35 - 10h10 | Linguagens – Alex Inácio / Duda Gonçalves / Bruno Maraca;

10h10 - 10h40 | História - Lula Couto / Paulinha Cordeiro / Jairo Fernandes;

10h40 - 11h | Filosofia / Sociologia – Salviano Feitoza / Bruno Maraca;

11h - 11h10 | Parte II - Apresentação musical: Ryan Gabriel;

11h10 - 11h35 | Geografia – Hugão Vilela / João Santana / Gabi Andrade;

11h35 – 12h10 | Biologia - Fernandinho Beltrão / Phelippo Vanderlei / Tomás Veras;

Intervalo

13h40 - 13h50 | Parte III – Apresentação musical: Ryan Gabriel;

13h50 - 14h35 | Matemática - Ricardo Berardo / Dudu Almeida / Brennus Cézar;

14h45 - 15h25 | Física – Cesinha Staudinger / Osmar Matos / Zanatty Souza;

15h25 - 16h | Química – Ricardo Jorge / Éber Barbosa.

Com informações da asssessoria de imprensa

Veja também