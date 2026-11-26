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Novembro azul Aulão funcional na praia marca encerramento do Novembro Azul no Recife Atividade será realizada neste sábado (28), em Boa Viagem, na Zona Sul

O encerramento do Novembro Azul será marcado por uma atividade física ao ar livre na Zona Sul do Recife. Neste sábado (28), às 5h30, o médico Fabrício Araújo, do Instituto Realiv, promove um aulão gratuito de treinamento funcional para o público masculino, nas proximidades do 2º Jardim de Boa Viagem.

A ação contará com a participação do educador físico Everton Santana e do nutricionista Pedro Lucena.

As inscrições são gratuitas e limitadas. Elas podem ser feitas através deste link. Cada participante poderá levar um acompanhante do sexo masculino. Em caso de mudança no local, os inscritos serão comunicados.

A iniciativa pretende reforçar a importância do cuidado permanente com a saúde masculina, que vai além da prevenção ao câncer de próstata e inclui atenção às doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, hipertensão e saúde mental.

Dados do Ministério da Saúde mostram que, em 2025, homens entre 20 e 59 anos receberam 55,5 milhões de atendimentos médicos e de enfermagem na atenção primária. Entre as mulheres da mesma faixa etária, foram 145,4 milhões, evidenciando a necessidade de ampliar a procura masculina pelos serviços de saúde.

Para Fabrício Araújo, especialista em emagrecimento e qualidade de vida masculina, é necessário mudar a cultura de procurar assistência médica apenas quando surgem sintomas.

“Precisamos incentivar os homens a compreenderem que cuidar da saúde não é um sinal de fragilidade, mas de responsabilidade. O acompanhamento médico regular, a alimentação equilibrada, a qualidade do sono e a prática de exercícios físicos são pilares fundamentais para um envelhecimento saudável, com mais disposição, autonomia e qualidade de vida. O Novembro Azul termina, mas esse compromisso precisa estar presente nos 365 dias do ano”, destacou.

Além de incentivar a prática de exercícios, o encontro busca promover a integração e estimular hábitos saudáveis, reforçando que o autocuidado deve fazer parte da rotina durante todo o ano.

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