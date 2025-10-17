A- A+

EDUCAÇÃO Aulão de Gil do Vigor no próximo domingo (19) prepara estudantes de escolas públicas para o Enem Encontro ocorre no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

A poucos dias da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025), o economista, influenciador e apresentador Gil do Vigor, de 34 anos, realiza a terceira edição do ‘Aulão do Vigor’, no Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O encontro está marcado para este domingo (19), das 9h às 16h.

Será um intensivão com aulas voltadas à preparação dos estudantes que vão realizar as provas que permite acesso ao ensino superior, por meio de programas de inclusão.

O recrutamento dos alunos será feito pelos professores das escolas públicas do Recife e de Olinda.

O aulão, que também vai ser transmitido no canal do YouTube do artista, pretende reunir cerca de 600 estudantes presencialmente.

Ex-BBB, Gil do Vigor vai revisar gratuitamente disciplinas essenciais do Enem 2025, como matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza.

Enem

As provas serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro, com exceções de três cidades paraenses (Belém, Ananindeua e Marituba), em virtude da realização da COP30. Os alunos terão acesso aos exames nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. Para 2025, o teste teve 4.811.338 inscrições confirmadas.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 71.331 alunos concluintes da rede pública de Pernambuco confirmaram a participação. 14.933 deles são da capital Recife.

