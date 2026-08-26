Aulões gratuitos de preparação para o Enem ocorrem no Recife a partir de segunda-feira (31)
Iniciativa proposta pela Oficina de Estudos terá três dias de programação com foco em biologia, química e física
A Oficina de Estudos realiza, entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, a Imersão Natureza, uma série de aulões gratuitos destinados à preparação de alunos que realizarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
O foco será trabalhar a área de ciências da natureza, abordando as disciplinas de biologia, química e física.
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Programação
Serão três tardes de preparação, sempre das 14h30 às 17h30, com uma disciplina trabalhada por dia.
Na segunda-feira, o professor Leandro Gomes conduz a imersão de Biologia, na terça-feira Maikell Victor assume Química, e na quarta-feira (2), Gustavo Cesar encerra a programação com Física.
Os participantes receberão um caderno com 45 questões de cada matéria. O objetivo é fazer com que os alunos não somente acumulem informações, mas adquiram capacidade de interpretação para resolução das questões.
Inscrições
A participação no aulão gratuito poderá ser presencial, no 1º andar do Clube Internacional do Recife, ou on-line.
As inscrições podem ser realizadas através do site disponibilizado.