Aulão gratuito para o Enem une cultura e educação no sábado (28), no Recife; veja como participar O Projeto Rumo à Universidade celebra 30 anos em 2023

Com expectativa de reunir mil alunos, neste sábado (28) acontece o "Aulão Pru Enem", evento gratuito em preparação para o exame, das 10h às 20h, na Concha Acústica, localizada na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Zona Oeste do Recife. Organizada pelo Projeto Rumo à Universidade (PRU), a iniciativa é composta por 58 voluntários e une educação, entretenimento e cultura para impactar jovens em vulnerabilidade social da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Em 2023, o PRU celebra 30 anos de existência. Com início na Escola Senador Novaes Filho, localizada no bairro da Várzea, também na Zona Oeste, a iniciativa surgiu para poder preparar alunos carentes para o vestibular e, de lá para cá, não para de crescer, como conta à Folha de Pernambuco a coordenadora e professora do projeto, Luciana Nunes.

"O projeto começou em uma escola pública na Várzea em 1993 com prpofessores voluntários que decidiram ofertar aulas preparatórias para o vestibular para alunos que não podiam pagar por cursinhos. No início, as aulas eram realizadas em uma pequena sala da escola, para oito ou nove alunos, mas, de lá para cá, o projeto só cresceu", revelou Luciana Nunes.

Atualmente, o projeto oferta aulas de fevereiro a outubro, sempre aos sábados, das 11h às 20h. Por meio de uma parceria com a UFPE, os ensinamentos são passados em salas do Centro de Tecnologia e Geociências (CTG). Além disso, também são ofertados conteúdos voltados para estudantes dos 8° e 9° anos do Ensino Fundamental, que funciona como uma preparação prévia para os conteúdos ofertados no Ensino Médio, também aos sábados, das 14h às 16h, no CTG.

Aulas do projeto são realizadas todos os sábados. - Foto: Silvio Francisco da Silva/PRU

O último aulão do ano, no próximo sábado, acontece excepcionalmente na Concha Acústica, que possui capacidade para comportar mais alunos e ainda tem vagas para matrícula.

"Neste ano conseguimos a Concha Acústica na UFPE para unir mil alunos para o aulão. Como temos o objetivo de trazer facilitar a rotina dos nossos alunos, que precisam passar o dia inteiro no curso, resolvemos trazer propostas voltadas para o entretenimento. Então, o aulão vai ter alguns shows, como os dos artistas Aldino Baru e Wagdinho, além de professores fantasiados e performances de stand-up entre as aulas", explicou Luciana Nunes.

O Aulão Pru Enem possui como base os principais conteúdos abordados nas provas, além da aplicação de simulados que abordem as áreas. Para participar, é preciso realizar matrícula, de forma gratuita, na plataforma utilizada pelo projeto, disponível neste link.

O Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) deste ano acontece nos dias 5 e 12 de novembro. No primeiro dia, serão cobradas as áreas de Lingagens e suas tecnologias, Ciências Humanas e Redação. Já no segundo dia, os candidatos deverão responder questões sobre Ciências da Natureza e Matemática.

Projeto que muda vidas

Projeto visa a impactar a vida de jovens. - Foto: Silvio Francisco da Silva/PRU

Formada em Letras, Luciana Nunes conta, ainda, que é uma das pessoas impactadas pelo PRU, e que, por não ter condições financeiras de pagar um curso preparatório para o vestibular, precisou recorrer à iniciativa.

"Eu fui ex-aluna e, na época, não tinha nem passagem para poder ver as aulas. Eu tinha 15 anos, estudava na rede estadual, e a renda da minha mãe vinha da venda de tapiocas. Na época, quem estudava em escolas estaduais realmente tinha dificuldades financeiras, então eu realmente precisava de uma formação complementar e gratuita. Tudo começou quando um professor de matemática meu me falou sobre o PRU e, apesar das dificuldades com deslocamento e refeições, nós conseguimos nos organizar e eu estudei a partir dos aulões para o vestibular", começou.

"Quando passei para o curso de Letras, onde me formei, voltei para poder contribuir para o PRU da melhor maneira possível. Hoje atuo como coordenadora e é uma honra trabalhar por aqui", completou Luciana Nunes.

O PRU é feito de maneira voluntária e todas as ações são a partir de campanhas de arrecadação. No momento, quem desejar contribuir para o projeto pode fazer transferências em dinheiro via Pix na chave (CNPJ) 42.073.251.000/1-46.

"Esse dinheiro é revertido para a nossa estrutura, além de comida e água para os alunos. Cada contribuição é muito importante para que possamos continuar levando educação para esses jovens em boas condições", disse Luciana Nunes.



