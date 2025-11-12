Qua, 12 de Novembro

Aulão

Aulão gratuito prepara profissionais da saúde para concursos e residências em Recife

Evento acontece nesta quinta (13), das 18h às 22h, no Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), com foco em temas do SUS e Saúde Coletiva

O encontro, será conduzido pela pesquisadora Alcieros Martins

Profissionais e estudantes da área da saúde terão a oportunidade de participar, nesta quinta-feira (13), de um aulão gratuito sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e temas ligados à Saúde Coletiva. A atividade acontece das 18h às 22h, no Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), localizado na Imbiribeira, ao lado do Geraldão.

Preparação para processos seletivos em saúde

O encontro, intitulado “Decifrando o SUS para Concursos e Residências”, será conduzido pela pesquisadora Alcieros Martins, mestre em Saúde Coletiva e doutoranda em Saúde Pública. Atualmente, atua como professora da Universidade de Pernambuco (UPE) e sanitarista da Prefeitura do Recife.

Durante o aulão, serão abordados temas como Legislação do SUS, Epidemiologia, Atenção à Saúde e Políticas Públicas, com foco na preparação para concursos públicos, residências e programas de mestrado em saúde.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Centro Universitário Tiradentes | Recife - PE (@unit_pe)

Formação e acesso ao conhecimento

Aberto ao público, o evento visa ampliar o acesso ao conhecimento e fortalecer a formação de profissionais da saúde que buscam ingressar em cargos públicos e programas de especialização.

Serviço
Aulão gratuito “Decifrando o SUS para Concursos e Residências”
Data: Quinta-feira, 13 de novembro
Horário: 18h às 22h
Local: Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), Imbiribeira, ao lado do Geraldão
Entrada: Gratuita

Com informações da assessoria

