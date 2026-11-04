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Educação Aulão gratuito reúne alunos de cursinho popular dos Compaz na reta final do Enem nesta quinta (5) Provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão marcadas para os domingos no dia 8 e 15 de novembro

Três dias antes da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcada para o próximo domingo (8), cerca de 300 jovens que se preparam de graça nos Centros Comunitários da Paz (Compaz) se encontram em um aulão nesta quinta-feira (5), a partir das 16h.



O encontro será realizado no Auditório do Senac, em Santo Amaro, na área central da cidade, e é promovido pela Rede de Cursinhos Populares Alcides Nascimento, que dá aulas dentro dos Compaz em parceria com a Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz (Secpaz).

A programação do aulão junta resolução de questões do Enem, dicas para o dia da prova, apresentações de cultura e arte e sorteio de brindes.

Convidados e referências locais também participarão com mensagens de incentivo aos estudantes.

"Queremos garantir condições reais para que a juventude da periferia ocupe os espaços da universidade pública", afirmou a advogada e fundadora da rede de cursinhos, Ste Vilela.

As aulas ocorrem nos Compaz do Coque, Alto Santa Terezinha, Ibura, Caxangá, Cordeiro e Pina, com uma equipe composta por 40 professores e 20 coordenadores.

Cada estudante matriculado recebe um auxílio permanência de R$ 200 por mês até a data do exame. A iniciativa é realizada com o Instituto Abayomi e integra a Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), do Ministério da Educação.

As provas do Enem estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro. O primeiro dia abrange questões de linguagem, ciências humanas e a elaboração de uma redação dissertativa-argumentativa.

Já no segundo dia, os estudantes responderão a 90 questões, sendo divididas em 45 de matemática e 45 de ciências da natureza.

Para o secretário de Cidadania e Cultura de Paz, Rafael Arruda, a parceria amplia o acesso ao ensino superior em bairros que historicamente ficaram longe dele.

"Cada unidade do Compaz virou sala de aula para quem estuda no contraturno da escola ou depois do trabalho", disse.

Serviço

Aulão Enem da Rede de Cursinhos Populares Alcides Nascimento

Data e hora: Quinta-feira (5), a partir das 16h

Local: Auditório do Senac - Santo Amaro, Recife/PE

Participação gratuita

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