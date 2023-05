A- A+

educação Aulão preparatório para o Enem e SSA acontece no cinema do Shopping Guararapes neste sábado (20) Evento será realizado das 8h às 12h

Um aulão educativo para estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e Sistema Seriado de Avaliação (SSA) será realizado neste sábado (20), no cinema do Shopping Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



O evento, em parceria com o Cinépolis, acontece das 8h às 12h e contará com a presença dos professores Victor Caldas (matemática), Carrasco (biologia), Diego de La Viega (história), Eduardo Pereira (redação) e Francisco Coutinho (química).

Na ocasião, os participantes vão poder sanar dúvidas, revisar conteúdos e concorrer a bolsas de estudos durante sorteios.

Os ingressos estão à venda no cinema ao preço de R$ 45 para o público geral, e R$ 30 para estudantes oriundos de escolas públicas. Os valores incluem entrada para o evento, além de pipoca e refrigerante.

Veja também

UNIÃO EUROPEIA Eleições europeias são marcadas para junho de 2024