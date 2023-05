A- A+

educação Aulão preparatório para o SSA acontece no cinema do Shopping Plaza neste sábado (20) Promovido pelo Colégio Saber Viver, o evento será realizado das 8h às 12h

Um aulão preparatório para o Sistema Seriado de Avaliação (SSA) será realizado neste sábado (20), no cinema do Shopping Plaza, na Zona Norte do Recife.



Promovido pelo Colégio Saber Viver, o evento acontece das 8h às 12h. No local, professores de diferentes disciplinas vão tirar todas as dúvidas dos estudantes com humor e brincadeiras inspiradas na personagem Wandinha.



Além de alunos da própria instituição de ensino, estudantes de outras escolas, que estejam cursando o nono e primeiro ano do ensino médio, também podem participar.



A inscrição para o público externo custa R$ 40 - com direito a camisa do evento inclusa -, e deve ser feita até o dia 19 de maio, na plataforma Sympla. Clique aqui para acessar.



O Colégio Saber Viver fica na avenida João de Barros, 1563, no bairro Espinheiro, Recife. Para dúvidas ou outras informações, entrar em contato pelo telefone (81) 98133-5862.

