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ENEM Aulão reúne estudantes da rede estadual do Recife em preparação para o Enem nesta sexta-feira (25) Evento terá revisões de Redação, Biologia e Física, além de atividades de relaxamento e dança

A Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR), na Iputinga, Zona Oeste do Recife, recebe em seu auditório, cerca de 280 estudantes do 3º ano do Ensino Médio, na tarde desta sexta-feira (25), para um aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A programação reúne alunos de nove escolas estaduais e inclui revisões de Redação, Biologia e Física, além de atividades de descontração.

Participam do aulão estudantes da Erem Joaquim Távora, Erefem Barros de Carvalho, Erem Trajano Chacon, Erem Lucilo Ávila, Erefem Xavier de Brito, Escola Padre Dehon, Erem Diario de Pernambuco, Erefem Leal de Barros e Erem Olinto Vitor.

O evento ocorre a pouco mais de um mês da primeira etapa do Enem, marcada para 8 de novembro. A iniciativa é promovida pela Gerência Regional de Educação Recife Sul (GRE), em parceria com a FICR.

Programação

As atividades começam às 13h, com recepção acompanhada de música, DJ, cabine de fotos e técnicas de relaxamento e dança conduzidas pela Academia Acto. A proposta é preparar os estudantes para a maratona de conteúdos também com momentos de descontração antes das aulas.

A primeira revisão será de Redação, a partir das 14h, com o professor Pedro Santos, mestre em Letras pela Universidade de Pernambuco (UPE).

Na sequência, os alunos participam das revisões de Biologia e Física, ministradas por professores da rede estadual. A aula de Biologia começa às 14h50, enquanto Física fecha a programação, às 16h, após um intervalo.

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