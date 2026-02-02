A- A+

Educação Aulas da Rede Municipal do Recife começam nesta terça-feira (3) Rede inicia 2026 com cerca de 111 mil estudantes matriculados e amplia em 10% a oferta de vagas em creches

As aulas da Rede Municipal de Ensino do Recife começam nesta terça-feira (3). Ao todo, 111 mil estudantes estão matriculados para o ano letivo de 2026. Atualmente, são 429 unidades de ensino, entre escolas e creches, distribuídas em todos os bairros da capital pernambucana.

Neste ano, a oferta de vagas em creches foi ampliada em 10%, o que representa 1.800 novas oportunidades para crianças da Educação Infantil.

Para este ano, Prefeitura do Recife convocou recentemente mais de 500 novos profissionais para a rede municipal, contemplando professores I e II, além de Auxiliares de Apoio ao Desenvolvimento Educacional Especial (AADEEs).

Os novos professores convocados são do concurso público realizado em 2023. O certame previa inicialmente 1.000 vagas. No entanto, após ampliação, já foram nomeados 2.570 professores, sendo 2.149 professores I e 421 professores II. O número ultrapassa em mais de 150% a quantidade inicial de vagas ofertadas.

