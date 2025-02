Aulas da Rede Municipal do Recife terão retorno nesta sexta-feira (7)

A- A+

O retorno das aulas da Rede Municipal de Ensino do Recife teve uma definição. De acordo com comunicado, emitido pela Prefeitura do Recife através da Secretaria de Educação, as aulas presenciais voltarão na próxima sexta-feira (7), após dois dias de suspensão em decorrência das fortes chuvas na capital pernambucana.

De acordo com a Prefeitura, após retornar ao Estágio de Atenção, seguindo avaliação da condição meteorológica, nesta sexta-feira (07/02), creches e escolas da rede de Educação voltam à atividade normal.

No calendário letivo, o retorno estava previsto para a última quarta-feira (5), o que não ocorreu em completo. Na quarta, as aulas do período da tarde e noite foram suspensas, assim como todos os turnos do ensino no dia seguinte. A Prefeitura emitiu um boletim, às 5h, informando da suspensão:

“As aulas presenciais nas escolas, creches e unidades de ensino da rede municipal foram suspensas nos turnos da manhã, tarde e da noite. Recomendamos que as escolas e faculdades particulares, estaduais e federais adotem a mesma medida. Evite deslocamentos”, comunicou em boletim.



Veja também