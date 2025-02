A- A+

PERNAMBUCO Aulas da rede estadual são suspensas nesta quinta (6); rede municipal do Recife tem indefinição Em três horas, choveu o equivalente ao volume esperado para todo o mês de fevereiro no Recife

As aulas da rede estadual e municipal foram suspensas em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Recife nesta quarta-feira (5). Por conta da incerteza, a rede estadual de ensino optou, em comunicado, por manter a suspensão das aulas por mais um dia.



A Defesa Civil do Recife informou que renovou o estágio de alerta máximo devido à continuidade das chuvas. Esse alerta vale por 12 horas, e um novo boletim será divulgado às 5h da manhã desta quinta-feira (06/02), com informações atualizadas sobre as aulas e outras orientações relevantes.

A Prefeitura do Recife ordenou a suspensão apenas para o período da manhã e tarde nesta quarta, reforçando aos alunos e professores que ficaram nas unidades de ensino que permanecessem no local até o final do turno da manhã. Este seria o primeiro dia do calendário letivo de 2025. Ainda não foi definido se haverá um retorno das aulas para esta quinta-feira (6).



Já a Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, também decidiu pela suspensão das aulas esta quinta.

Por outro lado, a Secretaria de Educação de Pernambuco emitiu um comunicado mantendo a suspensão das aulas nesta quinta-feira (6).



"Após a divulgação de novo alerta meteorológico da Apac, no final da tarde desta quarta-feira (5), que indica a continuidade de pancadas de chuva moderadas a fortes, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) informa que as aulas seguem suspensas, nesta quinta-feira (6), nas regiões impactadas pelo fenômeno", divulgou em nota.



A Secretaria ainda informa que espera a normalização do clima na capital pernambucana: "A SEE ressalta ainda que, prezando pela segurança dos estudantes, dos profissionais e de toda a comunidade escolar, assim que a situação for normalizada, as escolas comunicarão aos alunos um cronograma de reposição de aulas, garantindo o cumprimento do calendário letivo", completou.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, o nível mais alto, de chuvas para todo o Litoral de Pernambuco. Só no Recife, por exemplo, choveu quase 130 milímetros em 12 horas. Em apenas três horas, choveu o equivalente ao volume esperado para todo o mês de fevereiro, considerando a média histórica dos últimos 20 anos. Desde as 10h20, o município está em estágio de alerta máximo.



