RETORNO Com celular proibido em sala de aula, rede pública começa ano letivo esta quarta (5) em Pernambuco Estudantes terão que lidar, a partir de agora, com proibição total de celulares nas salas de aula

Os estudantes da rede pública de ensino iniciam o ano letivo 2025 de Pernambuco nesta quarta-feira (5). O retorno acontece tanto para as escolas do Estado quanto as do Recife.

É a primeira vez, também, que os alunos vão lidar com a Lei 15.100/25, sancionada recentemente. A lei, federal, proíbe o uso de aparelhos celulares dentro das escolas no Brasil.

As instituições de ensino geridas pela Secretaria de Educação do Estado têm 1.061 unidades, que vão do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; do 1º ao 3º ano do ensino médio; Educação de Jovens e Adultos (EJA) e ensino técnico profissionalizante aliado ao ensino médio. São aproximadamente 500 mil alunos.

Já a Prefeitura do Recife possui 455 unidades de ensino espalhadas pela capital pernambucana, beneficiando um total de 106 mil alunos. As aulas nas unidades escolares que compõem a rede do Recife começam às 7h30 e seguem até as 12h, nas unidades de ensino regular. Nas unidades que ofertam o ensinoem tempo integral, os estudantes entram em aula às 7h30 e seguem até as 16h50.

Conforme adiantou à Folha o secretário de Educação de Pernambuco, Gilson Monteiro, foi liberado, ainda no final de 2024, o repasse do Programa Investe Escola, gerando um investimento que ultrapassa os R$ 50 milhões para atender 1.020 unidades de ensino que estão aptas a receber os recursos.

“O programa visa a melhorar a infraestrutura física das escolas e fortalecer as ações pedagógicas, como reformas e aquisição de materiais. A Secretaria de Educação conta ainda com o investimento de mais de R$ 60 milhões em contratação para manutenções e reformas”, disse ele.

De acordo com o secretário,estão sendo investidos mais de R$ 180 milhões para a realização de diversas ações nas escolas. Haverá também a entrega dos kits escolares e, pela primeira vez, do fardamento totalmente produzido em Pernambuco, no Polo de Confecções do Agreste.



Recife

O secretário de Educação do Recife, Fred Amâncio, destacou que o ano letivo dos alunos da rede municipal já começa de forma acelerada. Segundo ele, entre os avanços importantes que a pasta conquistou nos últimos anos, está o ‘Primeiras Letras’, um programa de alfabetização para melhorar a qualidade de aprendizagem dos estudantes que estão neste ciclo de ensino.

“Tivemos avanços muito grandes. O Recife saltou, na última medição do Ministério da Educação, do 21º para o 6º lugar do Brasil, avançando 15 posições. A gente também já inicia o ano com uma nova escola de tempo integral, que é a Osvaldo Lima Filho, que fica ali no bairro do Pina, em plena [avenida] Domingos Ferreira. Ela está já iniciando o processo de transição para o tempo integral, já começando com as aulas de 6º e 7º ano. Mas temos outros projetos aí, algumas novidades a mais, ao longo do ano”, frisou ele.

Ainda nos primeiros dias de fevereiro, será inaugurada uma escola municipal de anos iniciais e finais. Ela será no Ibura, Zona Sul do Recife, e tem a proposta de fortalecer a oferta aos moradores no bairro.

“Seguimos fortalecendo a infraestrutura, com obras de requalificação. Já alcançamos, em 2024, o feito de 100% das creches e escolas climatizadas. Já lançaremos nos próximos dias o edital do programa ‘Embarque Conectado’, que é o curso de ensino superior, na área de tecnologia, bancado pela Prefeitura do Recife. A determinação do prefeito é de aumentar em 2 mil vagas ofertadas, para esse ciclo de 2025 até 2028. A gente já começa com 500 vagas, ao longo deste ano”, finaliza o líder da pasta.

