Aulões preparatórios para o Enem na RMR unem lazer e educação nesta quarta-feira (1°)

A Região Metropolitana do Recife (RMR) recebe, nesta quarta-feira (1°), dois aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com a proposta de unir lazer e educação para os estudantes. Os eventos são organizados pelo Colégio GGE, com aula temática em alusão à saga Harry Potter, e pelo Colégio CBV, que reúne estudantes com direito a shows de pagode e DJ.

Enem com magia

O aulão do Colégio GGE acontece no Teatro Guararapes, em Olinda, que deve reunir cerca de 2 mil estudantes para revisão e dicas dos conteúdos cobrados na prova. O tema escolhido para o aulão Tira-Teima desta vez é "Desvendando a magia do Enem”, com alusão à saga Harry Potter, que possui fama mundial. O objetivo da ação é atrair mais o interesse dos alunos para as áreas do conhecimento cobradas no Enem, utilizando o universo dos livros e filmes.

“O Aulão de revisão se mostra como um grande ritual para aqueles que vão testar o seu conhecimento no concurso do Enem. É um momento de revisão, de aprendizado, mas também de reencontros, de fortalecimento de alianças e, sobretudo, de motivação para essa nova fase que se inicia”, pontuou o gestor pedagógico do GGE, Tayguara Velozo.

Shows para alunos

Seguindo a mesma linha do GGE, o Colégio CBV promove o "Tardezinha", aulão preparatório para o Enem unindo descontração e lazer aos estudos. O evento também acontece nesta quarta, das 15h30 às 20h, na Casa Grande Recepções, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Nas atrações, figuram a banda de pagode Rapha Lima e Convidados, além do DJ Will Neves.

“No sábado véspera do Enem, jamais estudar. O aluno deve dedicar esse dia para momentos de lazer e descanso. Nos dias anteriores, realmente, é tempo de revisar através da resolução de questões, mas nada de ficar ansioso para tentar resolver muitas questões. A hora é de desacelerar, cuidar mais do sono e da alimentação”, explicou a psicóloga do Colégio CBV, Rafaelle Granata, sobre a importância do foco no lazer antes das provas.

Alunos do Colégio CBV se preparam para o Enem. - Foto: Divulgação/Colégio CBV

O Enem deste ano acontece nos dias 5 e 12 de novembro. No primeiro dia, serão cobradas as áreas de Linguagens e suas tecnologias, Ciências Humanas e Redação. Já no segundo dia, os candidatos deverão responder questões sobre Ciências da Natureza e Matemática. Os dois aulões são exclusivos para os alunos das escolas e unidades parceiras.



