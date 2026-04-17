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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Aumenta o número de pessoas que se autodeclaram pretas no Brasil; entenda Em 2025, 10,4% das pessoas se declararam pretas, uma porcentagem significativamente maior do que em 2012, que era de 7,4%

A população brasileira cada vez mais se declara negra (preta ou parda), reduzindo paulatinamente a porcentagem de brancos no País. É o que mostra a nova edição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) Contínua sobre domicílios e moradores, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta sexta-feira, 17.

Entre 2012 e 2025, houve um aumento significativo da população que se declara preta. Para os especialistas, é um reflexo da maior conscientização racial e também da miscigenação característica do País. Em 2025, 10,4% das pessoas se declararam pretas, uma porcentagem significativamente maior do que em 2012, que era de 7,4%.

Em relação à população declarada parda, observa-se pouca variação em relação a 2012, de 45,5% para 45,8%. Entretanto, os novos números confirmam que a maioria dos brasileiros (55,5%) é negra (pretos e pardos).

"As pessoas estão cada vez mais se identificando como pardas e pretas, assumindo mais essa questão da raça, acho que esse é um dos fatores para esse aumento", afirmou o pesquisador do IBGE William Araújo Kratochwill, que apresentou a pesquisa. "Agora, um outro fator responsável por esse aumento é o fato de a população brasileira ser altamente miscigenada; a tendência é termos cada vez mais mistura mesmo."

Por outro lado, entre 2012 e 2023, os brasileiros que se declaravam brancos passaram de 46,4% para 42,6%, uma redução de 3,8 pontos porcentuais. Os dados mostram que essa queda da participação da população branca no total foi mais acentuada na primeira metade da série, entre 2012 e 2017, com variação menor no período mais recente.

Na Região Sudeste, pela primeira vez, menos da metade da população se declarou branca (49,8%), uma queda de 5,6 pontos porcentuais em relação a 2012. No Sul, a população branca ainda é franca maioria (72,3%), mas houve uma queda significativa em relação a 2012, quando os brancos eram 78,8%.



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