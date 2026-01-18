A- A+

América do Sul Aumentam para 15 os mortos e mais de 50.000 os evacuados por incêndios no sul do Chile Chamas começaram na tarde de sábado, em meio ao verão no hemisfério sul

As autoridades aumentaram, neste domingo (18), para 15 o balanço de mortos e para mais de 50.000 o de evacuados devido aos incêndios florestais que devastam o sul do Chile.

Os incêndios deixaram "pelo menos 15 falecidos" e mais de 50.000 pessoas foram evacuadas nas regiões de Ñuble e BíoBio, cerca de 500 km ao sul de Santiago, disse a jornalistas o ministro da Segurança, Luis Cordero.

As chamas começaram na tarde de sábado, em meio ao verão no hemisfério sul, com altas temperaturas e ventos fortes. Avançaram na madrugada a destruíram vários povoados.

"Estamos enfrentando um quadro complexo", alertou o ministro do Interior, Alvaro Elizalde, ao apresentar um relatório oficial.

Durante a madrugada, o presidente chileno, Gabriel Boric, tinha decretado estado de catástrofe nas duas regiões atingidas.

A medida implica, entre outras coisas, que as Forças Armadas tomarão o controle nestes locais.

"Diante dos graves incêndios em curso, decidi declarar estado de catástrofe nas regiões de Ñuble e Biobío. Todos os recursos estão disponíveis", informou o presidente em postagem no X.

Nos últimos anos, os incêndios florestais afetaram fortemente o Chile, especialmente na região centro-sul.

Em 2 de fevereiro de 2024, vários incêndios começaram simultaneamente nos arredores da cidade de Viña del Mar, 110 km a noroeste de Santiago.

Segundo dados atualizados do Ministério Público, 138 pessoas morreram nestes incêndios.

