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Cooperação e Desenvolvimento Econômico Aumento da obesidade dos últimos avanços em saúde pública nos últimos anos, diz OCDE "Apesar de década de esforços, as doenças não transmissíveis continuaram aumentando", segundo o relatório dos benefícios sanitários e econômicos de combate a estas patologias

Os progressos alcançados desde 2010 em saúde pública para reduzir a poluição atmosférica e o sedentarismo perdem força diante do aumento da obesidade em muitos países da OCDE, segundo um relatório publicado nesta quarta-feira(15).

"Apesar de décadas de esforços", as doenças não transmissíveis (câncer, doenças respiratórias crônicas, cardiovasculares, diabetes... principais causas de morte no mundo) "continuam aumentando e o mundo representa um dos grandes desafios para a saúde das populações", assinalando o relatório sobre os benefícios sanitários e econômicos de combate a estas patologias.

Entre 1990 e 2023, a prevalência do câncer e da doença pulmonar obstrutiva crônica aumentou 36% e 49%, respectivamente, na OCDE. As doenças cardiovasculares cresceram 27% na OCDE e 21% na UE, enquanto a diabetes disparou para 86% e 64%, respetivamente.

Em 2023, uma em cada dez pessoas nos países da OCDE era diabética e uma em cada oito vivia com uma doença cardiovascular (uma em cada doze e uma em cada sete na UE), segundo o relatório, baseado em modelos.

Isto deve-se em parte à melhoria das taxas de sobrevivência, "um sucesso incontestável na saúde pública, que significa que a maioria das pessoas vive mais tempo com doenças crónicas", mas também ao envelhecimento da população, dado que a maioria das pessoas atingem idades em que estas afeções são frequentes.

Este aumento também está relacionado a "um crescimento significativo da obesidade", já que esta doença crônica eleva a incidência das doenças cardiovasculares.

A obesidade “anulou completamente o impacto positivo da redução da poluição atmosférica, do tabagismo, do consumo de álcool e do sedentarismo desde 2010 em muitos países dos 51 analisados”, segundo o relatório.

Destes, 43% viram diminuição da incidência de doenças não transmissíveis, principalmente graças à redução da poluição atmosférica e do tabagismo, mas 57% registraram um aumento, principalmente devido ao crescimento da obesidade.

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