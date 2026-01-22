A- A+

MOBILIDADE Aumento da passagem de ônibus no Grande Recife é homologado, e Anel A é arredondado para R$ 4,50 Reajuste foi de 4,46% e entra em vigor no dia 1° de fevereiro

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco (Arpe) homologou o aumento das tarifas de ônibus do Grande Recife. O valor do Anel A (Bilhete Único), o mais utilizado pelos passageiros, foi arredondado de R$ 4,47 para R$ 4,50.

A homologação foi publicada na edição desta quinta-feira (22) do Diário Oficial do Estado de Pernambuco. Os novos valores foram aprovados em votação do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM), realizada no dia 15 de janeiro. O reajuste foi de 4,46% e entra em vigor no dia 1° de fevereiro.

Confira, abaixo, todos os valores arredondados, incluindo as linhas opcionais:

Proposta do governo

Na reunião do último dia 15, o Grande Recife destacou que a proposta considerou a inflação de 2026 e que estudos tarifários apresentados no conselho apontaram que, para cobrir integralmente os custos de operação do sistema neste ano, como combustível, salários, manutenção da frota e operação do sistema, a tarifa técnica deveria chegar a R$ 6,14.

"Para evitar que o aumento recaia sobre os usuários, o Governo do estado mantém bilhete único e subsídios ao sistema, com aporte de cerca de R$ 500 milhões, além de isenções fiscais, como a do ICMS sobre o óleo diesel, cobrindo a diferença entre o custo real do sistema e o valor pago pelo passageiro", destacou.

O Grande Recife também apontou os avanços estruturais em curso no sistema, a exemplo da aquisição de 100 ônibus elétricos com ar-condicionado, que irão reforçar a frota da RMR.

"Os veículos serão adquiridos com recursos do governo federal, repassados ao estado, que ficará responsável pela compra e pela operação dos novos ônibus em linhas metropolitanas", ressaltou o consórcio de transporte.

Transporte por ônibus no Recife. - Foto: Paulo Maciel/CTM

Investigação

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recebeu uma representação para apurar possíveis irregularidades na reunião que aumentou a tarifa de ônibus na Região Metropolitana do Recife (RMR).

No pedido, o movimento denuncia que o Governo de Pernambuco não respeitou os prazos regimentais para apresentação de propostas, além de não disponibilizar toda a documentação necessária para análise do reajuste proposto.

A Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco também pontua que dois membros do conselho, que deveriam representar a sociedade civil, foram nomeados em cargos de comissão do governo estadual antes das reuniões que reajustaram as tarifas.

A representação foi acolhida pelo promotor de Justiça Leonardo Caribé. O Governo de Pernambuco e o Grande Recife Consórcio de Transporte têm dez dias para prestar explicações.

Através de nota oficial, o MPPE confirmou o recebimento das Notícias de Fato sobre o tema e que “serão analisadas assim que forem prestadas informações pelo Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM)”.

Por meio de nota, o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) informou que o governo do estado "cumpriu os prazos regimentais e forneceu os documentos necessários para a análise das propostas deliberadas pelos conselheiros".

"Ciente de que todos os procedimentos foram realizados atendendo às exigências legais e regimentais, o CTM fica à disposição para eventuais esclarecimentos à população ou a qualquer demandante institucional", informou.

Além disso, também destacou que um dos conselheiros citados no processo, Jean Pierre de Lima Moraes, possui cargo comissionado na Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi-PE) datado mais de um ano e meio da reunião, que foi no dia 15.

"Tendo total independência do seu trabalho no CSTM, teve inclusive votos contrários em reuniões anteriores e de abstenção em medidas apresentadas pela presidência desse conselho na última semana", completou.

Quanto aos demais conselheiros mencionados no processo, o governo informou que não possui relação com eles e que o CSTM não possui vínculos com gestões municipais.

"Não há qualquer impedimento legal para tal exercício", disse.

Confira, abaixo, a nota na íntegra

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) informa que o governo do estado de Pernambuco cumpriu os prazos regimentais e forneceu os documentos necessários para a análise das propostas deliberadas pelos conselheiros.

Ciente de que todos os procedimentos foram realizados atendendo às exigências legais e regimentais, o CTM fica à disposição para eventuais esclarecimentos à população ou a qualquer demandante institucional.

O Grande Recife reforça que busca cumprir todos os preceitos da Administração Pública em todos os seus atos, tendo convicção de que este processo foi conduzido com respeito às regras de convocação e transparência.

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura reitera o compromisso com a idoneidade e respeito da importância da participação popular no Conselho Superior de Transporte Metropolitano. Quanto aos nomes citados na reportagem, Jean Pierre de Lima Moraes se encontra como cargo comissionado da Semobi, datado mais de um ano e meio da realização da última reunião conselho realizado no último dia 15/01/2026. Tendo total independência do seu trabalho no CSTM, teve inclusive votos contrários em reuniões anteriores e de abstenção em medidas apresentadas pela presidência desse conselho na última semana.



Há de reforçar também que outros membros do CSTM possuem vínculos com gestões municipais. Não há qualquer impedimento legal para tal exercício.



Quanto a Leandra Cristina da Silva, não há qualquer relação com esta secretaria.

