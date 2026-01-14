A- A+

MOBILIDADE Aumento da passagem de ônibus: o que dizem passageiros sobre reajuste CSTM deve se reunir nesta quinta para discutir aumento

Todos os dias, cerca de 1,8 milhão de pessoas utilizam ônibus como meio de transporte no Grande Recife. O mais utilizado é o anel A, cuja tarifa atual é de R$ 4,30. Esse valor pode passar por reajuste, após a reunião que deve unir o Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTU) nesta quinta-feira (15), podendo chegar a R$ 4,50.

Na prática, quem pega ônibus com frequência vai gastar mais - e esse valor pode pesar no bolso. Para saber a opinião desses usuários, a equipe de reportagem da Folha de Pernambuco foi à Estação Recife, bairro de São José, centro da capital.

Maria José tem 61 anos e é funcionária pública. Todos os dias ela apanha um ônibus da linha TI Joana Bezerra/ TI Recife para ir ao trabalho. Segundo a opinião dela, o aumento do salário mínimo sempre é seguido de outros reajustes, incluindo a passagem de ônibus.

“Sempre é o que os empresários querem e não o que nós queremos. Quando se dá um pequeno aumento do salário mínimo, tudo isso é tirado novamente com aumento da passagem e outras coisas. Eu acho que [nossa opinião] não vai influenciar na decisão dos empresários. Os prejudicados somos nós. Eu acho o aumento um absurdo. Não temos transporte digno para o nosso dia a dia”, declarou.

O ponto de vista do analista de informática Gerailson Lopes, 48, não é muito diferente. Para ele, o atual valor para utilizar os ônibus já não condiz com a qualidade dos veículos.

“Tanto o metrô quanto ônibus a gente paga uma passagem cara para uma estrutura péssima, horários absurdos e qualidade desprezível. Agora mesmo, vim num metrô muito quente, que para demais. Compromete todo mundo de chegar nos locais de destino. Eu não acredito na melhoria, porque essa promessa já vem de longas datas. São décadas escutando a mesma coisa e ninguém faz nada. O trabalhador é quem sofre”, crava.

Morador de Olinda, o gestor ambiental Marcos Leite, de 67 anos, recorda que os reajustes são repetitivos. Todos os anos acontecem. Mas o que ele diz não aceitar é a precariedade do sistema.

“Não adianta aumentar e oferecer um mau serviço. O serviço de mobilidade no Recife está horrível. A gente que pega coletivo está numa grande dificuldade, no caos. Esperamos uma, duas horas por um ônibus e ainda aumentam a passagem? O motorista sim merece ser recompensado com melhores salários. Mas aumentar a passagem e não melhorar os serviços, para mim, não adianta de nada. No Grande Recife, em todos os bairros, se tem dificuldade de chegar no centro da cidade. É por isso que as pessoas estão saindo dessa área. Isso não existe. É um caos. Tem que fazer alguma coisa urgente. Em Olinda, o terminal de Rio Doce é um problema seríssimo”, finaliza.

E o Grande Recife Consórcio de Transporte, o que diz?

O Grande Recife Consórcio de Transporte foi procurado pela Folha e disse, por meio de nota, que “a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) realiza, em conjunto com o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), uma reunião com o Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM), nesta quinta-feira às 9h através de vídeo conferência. O encontro tem como objetivo alinhar e planejar ações para a gestão do sistema de transporte metropolitano”.

