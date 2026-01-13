A- A+

MOBILIDADE Aumento do valor da passagem de ônibus no Grande Recife será votado nesta quinta-feira (15) A reunião está marcada para às 9h com representantes do governo

O Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) vai se reunir na quinta-feira (15) para discutir um aumento para as passagens de ônibus no Grande Recife. A informação foi confirmada pela Folha de Pernambuco junto ao Grande Recife Consórcio de Transportes.

No último reajuste, a tarifa do anel A aumentou 4,29%, e passou de R$ 4,10 para R$ 4,28 - sendo arredondada para R$ 4,30. Segundo a Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco, a intenção do CSTM agora é subir o valor da passagem para R$ 4,50 quando for arredondado.



A reunião está marcada para às 9h. Estarão presentes representantes do governo, que elaboraram a proposta de reajuste. Conforme apurado pela reportagem, a expectativa é de que o CSTM aprove o aumento.

Em meio a uma realidade de precariedade do serviço, um novo aumento vai afetar diretamente a vida de cerca de 1,8 milhão de pessoas que utilizam o transporte público diariamente.

No ano passado, as outras tarifas também tiveram reajuste. O anel G, por exemplo, que vigora em apenas três linhas e é considerado de cunho social, passou de 2,70 para R$ 2,90.

A tarifa da linha 041-Aeroporto (Opcional) subiu de R$ 5,15 para R$ 5,50, e as das linhas opcionais de Piedade, Candeias, Gaibu e Curado, de R$ 7,70 para R$ 8,30.

Já o serviço de ônibus até a praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul, passou a custar R$ 14,75 e R$ 21,55 para os passageiros — até então, os valores eram de R$ 13,70 e R$ 20,05.

Veja também