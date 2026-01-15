A- A+

Notícias Aumento salarial 2026: Quais as vantagens no consignado do INSS?

Com o novo salário mínimo de R$ 1.621,00 em 2026, aposentados e pensionistas do INSS que recebem o piso nacional ganham um novo fôlego financeiro. O reajuste representa mais do que um aumento no contracheque: ele amplia a margem consignável e permite contratar empréstimos consignados com valores maiores e parcelas mais confortáveis.

Esse movimento impacta diretamente aposentadorias, pensões e o BPC. Com a renda atualizada, cresce também o limite disponível para quem deseja contratar ou renegociar crédito em condições mais acessíveis.

A seguir, entenda o impacto do empréstimo aumento de salário 2026 e veja como a meutudo pode ajudar a aproveitar esse novo cenário.

Qual foi o aumento do salário mínimo em 2026?

Em 2026, o salário mínimo foi reajustado de R$ 1.518,00 (2025) para R$ 1.621,00, o que representa um aumento de 6,79%.

Esse reajuste já segue as diretrizes da Política de Valorização do Salário Mínimo, implementada em 2023. A fórmula leva em conta dois fatores principais:

A inflação do ano anterior, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor);

O crescimento real do PIB de dois anos antes.

Ou seja, não se trata apenas de repor perdas inflacionárias, mas de garantir ganho real no poder de compra para os trabalhadores e beneficiários de programas sociais.

Como funciona o cálculo do reajuste anual do salário mínimo?

A definição do novo salário mínimo não é aleatória. Desde 2023, a legislação estabelece uma fórmula clara, baseada em indicadores econômicos:

Salário Mínimo do Ano = Salário do Ano Anterior × (1 + INPC) × (1 + PIB de dois anos antes)

No caso de 2026, os números usados foram:

INPC de 2025: 4,5%

PIB de 2024: 1,36%

O resultado foi o valor de 1.621,00, reforçando o efeito positivo do empréstimo aumento de salário 2026, já que uma renda maior aumenta automaticamente a margem consignável disponível.

De que forma o reajuste impacta o valor dos benefícios do INSS?

Os benefícios pagos pelo INSS são diretamente afetados pelo novo salário mínimo. Isso porque o piso previdenciário é vinculado ao salário mínimo vigente.

Veja como o reajuste influencia:

Quem recebe até um salário mínimo passa a ganhar automaticamente o novo valor de R$1.621,00;

passa a ganhar automaticamente o novo valor de Quem recebe acima do piso tem o valor reajustado conforme o INPC acumulado;

tem o valor reajustado conforme o INPC acumulado; O BPC (Benefício de Prestação Continuada) também acompanha o novo valor, pois é fixado no piso nacional.

Isso garante mais poder de compra e abre espaço para contratar crédito com melhores condições.

O reajuste de 2026 aumenta a margem consignável? Entenda a relação

Sim! O novo salário mínimo de R$ 1.621,00 impacta diretamente a margem consignável, que é a parte do benefício do INSS que pode ser comprometida com o pagamento de empréstimos. Em outras palavras, quanto maior o benefício, maior é o limite disponível para contratar crédito.

Veja como fica a distribuição da margem em 2026:

Na prática, quem recebe um salário mínimo pode utilizar até R$ 567,35 por mês (35% de R$ 1.621,00) para pagar as parcelas de um empréstimo consignado. Isso representa mais fôlego financeiro, mais poder de negociação e novas possibilidades para organizar as contas ou contratar crédito com mais tranquilidade em 2026.

Com a nova margem, vale a pena contratar um novo consignado em 2026?

Para muitos beneficiários, sim. O empréstimo consignado continua sendo uma das formas mais acessíveis de crédito no Brasil, principalmente para quem vive de benefícios do INSS. Com o reajuste do salário mínimo e o aumento da margem, ficou ainda mais vantajoso considerar essa opção.

Entre os principais benefícios do consignado estão:

Taxas de juros menores do que em outras modalidades;

do que em outras modalidades; Parcelas fixas que facilitam o planejamento;

que facilitam o planejamento; Desconto direto na folha de pagamento, sem risco de atraso;

Possibilidade de portabilidade, com a chance de conseguir um valor extra (o famoso “troco”).

E agora, com a margem ampliada, até mesmo quem não tinha limite disponível em 2025 pode ter condições de contratar um novo empréstimo em 2026.

Ainda assim, vale um alerta: comparar propostas é essencial. A escolha de uma instituição confiável faz toda a diferença na hora de economizar e evitar surpresas no futuro.

Onde simular e contratar empréstimo consignado com a margem atualizada?

Com o avanço da tecnologia, contratar um consignado ficou muito mais simples — e seguro. Plataformas digitais, como a meutudo, permitem que você simule e contrate o empréstimo de forma 100% online, sem sair de casa.

Além de facilitar o processo, a meutudo oferece opções como:

Simulação gratuita e personalizada;

Contratação direta pelo app ou site;

Acompanhamento completo da proposta;

Opção de portabilidade com troco, que ajuda a reduzir a taxa e ainda libera um valor extra.

A plataforma já atendeu mais de 16 milhões de pessoas em todo o Brasil, sempre com foco em transparência e praticidade. Se você está de olho em aproveitar a nova margem consignável de 2026, essa pode ser uma excelente alternativa para contratar com segurança e no seu tempo.

O novo salário mínimo de R$ 1.621,00 trouxe impactos significativos para quem depende do INSS.

Mais do que um reajuste no valor dos benefícios, o aumento representa uma oportunidade real para reorganizar as finanças, acessar crédito com condições melhores e contratar um empréstimo consignado com mais tranquilidade.

Com a margem ampliada, muitos beneficiários agora podem ter acesso a valores maiores, mesmo que estivessem sem margem disponível anteriormente. E para tornar essa decisão mais fácil e segura, plataformas como a meutudo oferecem todo o suporte necessário — do início da simulação até o recebimento do valor.







