Aurora boreal deve iluminar os céus do Reino Unido e EUA nesta segunda-feira (25)

O show de luzes da aurora boreal deve iluminar os céus, na noite desta segunda-feira (25), nos Estados Unidos e também no Reino Unido. O espetáculo cintilante acontece na mesma noite que um eclipse lunar penumbral será visível em todo o mundo.

No hemisfério norte, a aurora boreal será potencialmente visível nos EUA, tanto ao sul quanto ao centro-oeste. As luzes do norte, mais comumente associadas ao norte da Europa, também podem ser visíveis no norte da Grã-Bretanha. No hemisfério sul, a aurora austral pode ser visível no sul da Austrália, de Victoria à Austrália Ocidental.

O centro de previsão do clima espacial do Bureau de Meteorologia da Austrália emitiu um alerta de aurora na manhã de segunda-feira, dizendo que uma forte tempestade solar estava em andamento e que as luzes do sul poderiam ser visíveis.

As tempestades são causadas por ejeções de massa coronal, quando nuvens de plasma irrompem da atmosfera externa do Sol. As partículas fluem em direção à Terra, criando uma exibição espetacular ao atingirem o campo magnético da Terra.

Na Austrália, a tempestade atingiu o pico de 6 no Índice Kaus, uma escala de um a oito que mede a atividade geomagnética, o que significa que as auroras serão potencialmente visíveis em toda a Tasmânia, ao longo da costa de Victoria e até mesmo na costa sudoeste da Austrália Ocidental.

Ambos os tipos de aurora são mais comumente vistos perto dos pólos magnéticos, no norte do Canadá e na costa da Antártica. Os pólos magnéticos flutuam e não são iguais aos pólos geográficos.

Quanto mais severa a tempestade, mais longe dos pólos aparecem as auroras. Um porta-voz do BoM aconselha as pessoas que desejam ver a aurora a encontrar algum lugar escuro, como uma praia ou uma colina com vista desobstruída para o sul. Céus escuros, sem lua e sem nuvens, longe das luzes da cidade, são ideais, e o melhor horário de visualização é entre 22h e 2h.

