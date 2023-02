Aurora dos Carnavais celebra bailes de carnaval com Encontro de Blocos de Pau e Cordas

A- A+

A Rua da Aurora foi tomada por beleza e encantamento proporcionada pelos bailes de Carnaval. Isso porque aconteceu neste domingo o 24º Encontro de Blocos de Pau e Cordas – Aurora dos Carnavais. Homenageando o jornalista e carnavalesco Marcelo Varella, que faleceu em 2022. 21 blocos de Pau e Corda desfilaram e se apresentaram para o público em um Cortejo que saiu do Monumento Tortura Nunca Mais em direção a um palco montado na Rua da Aurora.

Somado aos blocos, estiveram ainda a Orquestra Evocações, com o regente Maestro Barbosa e a Maestrina Nansilvia, e a Orquestra do Frevo É, com regência do Maestro Edson Rodrigues e Newton Caivano, que conduziram o Cortejo dos Flabelos.

Foram convidados ainda o Coral Edgar Moraes e o cantor Netinho Ventura. Entre os blocos participantes, estiveram o Bloco Batutas de São José, o Bloco Verde Linho de Igarassu, Damas e Valetes, Bloco das Flores, Bloco da Saudade, entre outros.



Uma das organizadoras do 24º Encontro de Blocos de Pau e Cordas, Wena Lúcia de Souza, contou que a intenção foi reunir blocos de todo o Estado. “É a prévia mais esperada do carnaval, só são blocos e desde agosto estamos nos preparativos. A volta do encontro veio com mais ansiedade e emoção, tudo junto com 21 blocos de todo o Estado, do interior e Região Metropolitana que desfilaram”, disse.

Entre os blocos participantes, estiveram o Verde Linho de Igarassu; Batutas de São José; Flor do Eucalipto de Moreno; Lira do Carpina; Flor do Tamarindo de Carpina; Folguedos de Surubim; Amantes das Flores de Camaragibe; Flabelo do Amor; Damas e Valetes; Boêmios da Boa Vista; Compositores e Foliões; Cordas e Retalhos; Das Flores; Eu Quero Mais; Da Saudade; Flores do Capibaribe; Com Você no Coração; Seresteiros de Salgadinho; Flores do Paulista; Confete e Serpentina; Das Ilusões; Sempre Feliz; e Flabelo Encantado.

A dentista Edite Pereira, de 67 anos, aproveitou o domingo para poder relembrar os saudosos tempos de blocos líricos juntamente com o seu marido Antônio Ricardo. “Esse é um momento único do Carnaval do Recife. O Encontro mostra o começo do carnaval principalmente para a terceira idade e traz a nostalgia. A saudades estava maior do carnaval e o choro vem naturalmente”, contou Edite.

Antônio, que tem 56 anos e é agente administrativo, destaca que o Aurora dos Carnavais foi uma oportunidade para sentir como é um carnaval em família. “O encontro mostra a união dos foliões que amam o carnaval e mantem a chama acesa. São pessoas que gostam de algo mais tranquilo e sossegado, brincando o bloco em família”, destacou.



