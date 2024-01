A- A+

Carnaval tradicional Aurora dos Carnavais: desfile de blocos líricos embeleza o Centro do Recife com a tradição da folia Desta vez, o evento homenageia Lêda Alves e Miriam Leite

O 25º desfile de blocos líricos Aurora dos Carnavais viveu o seu segundo dia neste domingo (28). Os grupos embelezaram a rua da Aurora, no Centro do Recife, com a pura tradição da folia.

Desta vez, o evento homenageia Lêda Alves, madrinha da Aurora dos Carnavais, e Miriam Leite, Dama dos Blocos de Pau e Cordas.

O Cortejo dos Flabelos foi acompanhado pela Orquestra "O Frevo É", composta por 40 músicos com a regência do Maestro Edson Rodrigues e Newton Caivano.

Veja também

acidente Sobe para sete número de mortos em queda de avião no sul de Minas Gerais